微信或12日退出苹果IOS系统？腾讯张军：一切安好

中新网北京6月7日电 (记者 程春雨)对于网上“苹果‘全面禁用热更新’，如双方无法达成妥协，苹果或将微信下架”消息，腾讯公关总监张军上午在其认证微博转发相关微博时表示，“一切安好，有劳挂心。这么有想象力的新闻，把我都吓着了，应该都改行去做编剧。”

据国内多家媒体报道，日前，苹果向一些开发者发布邮件宣布，如不在6月12日前移除热更新的相关代码，他们的App可能面临下架。

6日晚间开始，《苹果大招！6月12日微信或将退出IOS系统？网友都炸了》等内容在网上流传。流传内容核心表述大体为“继微信打赏功能被封杀后，博奕再升级，苹果“全面禁用热更新”，如双方无法达成妥协，苹果或将微信下架。”

张军在微博上回应称，“一切安好，有劳挂心。这么有想象力的新闻，把我都吓着了，应该都改行去做编剧。还是回看一下今年的WWDC压压惊，里面有不少腾讯与苹果合作的演示。”

记者注意到，腾讯官方微信公众号6月6日在2017年苹果开发者大会后发布了苹果与腾讯的多项重要合作，涉及安全、微信、云、游戏等领域。例如，苹果新发布的IOS11中，苹果手机相机增加了二维码扫描项，用户可通过这个功能扫个人微信二维码，直接添加微信朋友，甚至无需解锁屏幕。