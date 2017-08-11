TISI要求20泰铢店下架8种商品质检不合格商品

泰国中华日报8月11日报道 泰国工业标准协会向“20泰铢店”发出警告称，要求尽快将洗涤剂、火柴、玩具、打火机、婴儿奶嘴、、吸盘、固态酒精、食品包装薄膜以及蜡烛等7-8种不合格产品采取下架处理。查封关店前仍将以教育警告为主。

泰国工业标准协会（TISI）发布公告称，目前还没有查封取缔销售质量不达标的20泰铢等廉价小百货店的打算。尽管该协会收到了不少市民质量不合规方面的投诉，但目前仍主要以教育和警告为主。不会采取太过激进的处理方式，尤其是勒令关门整顿。

目前调查了解的情况看，从事20泰铢小百货店的业者大多对产品质量标准认识浅薄，难以对所售商品质量做出正确的判断，因此，在处理商品质量投诉问题上将以教育警告为主，要求商家即刻将不合格商品进行下架处理。

据悉，质量存在安全和标准不符情况的商品共有7-8种，分别是，洗涤剂、火柴、玩具、打火机、婴儿奶嘴、、吸盘、固态酒精、食品包装薄膜以及蜡烛等。该协会已经通知廉价小百货商铺尽管下架不合格商品，以质量合格商品来取代。相关同时也发向60泰铢店和100泰铢店。

目前了解的情况看，小百货商店销售的商品超过400-500种，如果在警告以后调查发现仍在销售假冒伪劣产品将处以5000-50000泰铢的罚金，以及面临最长1个月的监禁。截至2017年财年的前10个月该协会累计查处各种违规产品总值15亿泰铢。