泰国官方再次下调全年汽车产量目标，至多200万

泰国中华日报8月15日报道 泰国工业院消息称，由于受到国内外汽车需求下滑的影响，决定再次下调全年汽车产量目标为至多200万辆，其中出口120万，内销80万。这将是官方第三次下调汽车产业预期。

泰国工业院副主席、汽车产业组组长素拉蓬透露称，下调全年汽车产量将是本月23日工业院7月全国工业信心指数释出会上一个重要的议题。他说，由于收到国内外汽车消费市场疲软的影响，预计全年汽车产能将至多在200万辆左右。

预计今年泰国汽车出口需求总量约为120万辆，而国内市场需求则为80万辆。下调全年汽车产量预期主要是上半年汽车需求同比减少达到了13.02%。就目前情况看，预计全年汽车出口总量能够在110万辆水平。而国内销售需求量保守估计则和去年持平。因为，东北部和北部发生了水灾多少还是会影响到家庭购买新车的热情。

至于纯电动汽车方面，尽管得到政府政策上的大力支持，但对于普通大众来说，高昂的价格就短期来看仍只是有钱人的选择购买物件。广泛的普及还需要一段相当长的过程，目前泰国混动汽车的保有量共计10万辆左右，而纯电动的汽车包流量就更是少之又少。目前泰国纯电动汽车市场仍主要以富人为主，通常是他们第2，或者第3辆车的选择。

总之，泰国纯电动汽车更广泛的铺开至少还需要5-10年时间，届时泰国人对纯电动汽车的受欢迎程度也会得到极大的提升，与此同时，关键部件蓄电池的价格也将出现大幅减少。一台售价百万的纯电动车对于很多普通大众家庭来说仍显奢华。