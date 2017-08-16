泰国公交改革遇阻，联运联盟请求公平对待

泰国中华日报8月16日报道 泰国公交改革计划正遇到来自公交联运联盟的阻力，他们希望获得至少7年且不需要参与竞标就能够获得联运特许经营权，作为支援政府计划的补偿方案。

泰国公交联运联盟主席帕塔拉瓦蒂小姐认为，当局在推动公交改革计划时必须充分顾及到公交联运车主的切身利益，该联盟愿意协同政府工作提升公交整体服务质量，尤其是实现公交车新旧换代的工作。

她说，如果当局决定利用临时宪法第44条特权将现有联运公交车主所持有的特许经营权统一缩减至2年来加快改革进程，那就必须提供联运公交车主等值的补偿方案，比如联运公交车主能够至少获得7年且不用参与公开竞标就获得联运特许经营权。没有较长的特许经营权，车主就没有可以向银行寻求贷款的抵押物件，即无法获得银行大额授信支持。

对于联运公交车主来说，除了贷款风险外，还有来自能够获得之前所熟悉的公交线路运营特许经营权也是一个大问题。如果他们无法在公开竞标过程中获得原经营线路，车票收入将难以评估和获得保障，而银行的利息压力也就会随之暴涨。

与此同时，她还激励呼吁有关方面下调政府从联运公交车抽取的车头费，比如无空调公交巴士每辆每天统一收取15.30泰铢，而空调巴士每辆每天统一收取30泰铢。而目前大众客运交通集团公司实行的收费规定为，无空调公交巴士每辆每天120泰铢，而空调巴士每天是60-280泰铢。

另外，针对客运交通集团公司提出每人每天30-40泰铢的“1天通票价”设想也提出了不同的意见，尽管公交通票已经在多个国家和地区实行并取得了成功，但就泰国目前的国情情况看似乎还有点太早。