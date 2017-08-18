巴育下达命令：新年前敲定489辆公交上路问题

泰国中华日报8月18日报道 泰国交通部长及高级官员被下令于年底前敲定曼谷大众客运集团公司总计489辆公交车采购合同事宜，在2018年新年前让国人坐上新公交车是巴育政府新年礼物计划。

泰国总理巴育否认称，未向向交通部部长及官员施压或者下达命令，只是在本月15日内阁例会上询问了有关NGV燃料动力公交车采购事宜能够在今年年末前顺利完成，并得到了肯定的答复。

巴育总理认为，目前该公交车采购计划迟迟未能如愿推进关键的问题仍在价格上，因为按照东盟同盟国进口税赋优惠政策，从东盟国家进口车辆可最高享受40%的进口退税。而如果从中国国内整车进口则需要支付100%的进口关税，成本相对较高。

而在各方就采购中间价难以达成共识的情况下，其还是希望通过启动新的谈判来寻求各方能够接手的方案，从而推进该采购计划的进程，而不是还在这里争执不休。同时希望各方最终达成一个满意的结果，让国人能在今年底2018年新年时作为礼物献给全国人员。

此外，政府也向公交车企业转达了未来公交车后采购计划，希望企业能够整合各方资源和优势推动泰国公交车国产化。尽管目前泰国在这方面还有技术等方面的劣势，但仍希望看看能用什么方式实现突破。政府制定了一个1千多辆公交采购计划。