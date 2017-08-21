大巴司机夜间开车中手机看视频被罚 称因犯困解乏

中新网8月21日电 江苏省盐城市公安局交通巡逻警察支队今日在官方微博发布通报，对“微博网友举报苏J3H716大巴车驾驶员不顾及乘客的安全，在开车的途中看手机视频的情况”进行说明。调查发现，该客车未取得营运资格，司机承认因犯困采用看手机视频、听音乐的方式“解乏”。目前该司机被罚款并注销从业资格证，盐城市神龙运翰公司三灶客运站吊销其经营许可。

8月19日上午，一名举报人通过微博向江苏省公安厅举报其父亲乘坐的18日晚从上海回阜宁的苏J3H716大巴车驾驶员不顾及乘客的安全，在开车的途中看手机视频，并且提供了视频录像。平安江苏指令盐城交答迅速核查，盐城交赞支队高度重视当即指令阜宁交份大队调查处理，并派员赶赴阜宁。

阜宁大队接到指令后立即与举报人取得联系。组织民警调查取证，摸排相关车辆信息，经过信息比对发现苏 J3H716 大型普通客车同时涉嫌非法营运。通过信息研判，民井发现该车已于当天上午到达上海，在与车辆所属公司相关负责人取得联系后，预计该车当天夜里返回阜宁可能性很大。阜宁交苦大队立即联合当地运管部门于当晚在204国道新兴收费站、沈海高速射阳出口、204国道与香港路交叉路口(阜宁境内)等点位设卡拦截。20日凌晨1时38分许，执勒民苦在204国道与香港路交叉路口处成功查获该车，经过身份核查发现此时车辆的驾驶人韩某就是前一天被举报的驾驶人。

据韩某交代，苏J3H716大型普通客车确实未取得营运资格，平时主要用于在上海为另一辆营运客车驳载乘客，有时因乘客过多会带粉多余的乘客直接从上海回阜宁。韩某称在18日下午5时开始在上海市区招揽乘客，于晚上9时从上海出发，当行至江阴大桥时因犯困，便采用观看手机视频、听音乐的危险方式“解乏”，这样的状态一直持续到兴泰服务区才停止。韩某的分心驾驶存在极大的交通安全隐患，严重影响自己及乘客的生命财产安全，试想如果在他低头看视频的一瞬间，车辆将盲开几十米，一旦发生交通事故，后果不堪设想。

20日凌晨，坐在询问室的韩某对自己的交通违法事实供认不讳，阜宁交替大队依法对韩某驾车时看视频妨碍安全行车的违法行为处以罚款50元、记2分的处罚，向车辆所属的盐城市神龙运翰有限公司阜宁分公司、盐城市神龙运输有限公司三灶客运站下发隐患整改通知书，并且将其非法营运的违法行为移交运政部门调查处理。

目前，阜宁运政部门已经向盐城市神龙运翰公司三灶客运站送达违法通知书，拟对其未取得道路客运经营许可搜自从事道路客运经营的行为吊销其经营许可，处以罚款5万元的处罚决定；注销驾驶员韩某的从业资格证且三年内不得重新取得；对车辆承包人季某的其余车辆进行深度调查，如果发现有其他违法行为将一并依法处罚。据了解，该处罚结果已经上报上级部门审批，处罚决定书将在3日后送达。