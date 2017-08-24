金龙鱼联合全球专家倡导食用稻米油

泰国副总理向金龙鱼企业颁发证书。

金龙鱼联合全球150位专家倡导食用稻米油

——泰国副总理、联合国粮农组织、世卫组织代表联名倡议

泰国中华日报8月24日讯 8月24日，备受瞩目的第四届国际稻米油大会(ICRBO 2017)在泰国举行，来自多个国际组织和国家的代表汇聚曼谷。泰国副总理Marshall Prajin Juntong、联合国粮农组织代表Dr.Rabi Rasaily、世界卫生组织营养专家李铎等发表演讲，来自中国、日本、美国、印度、泰国等20多个国家的150余位专家学者就稻米油在药品、化妆品、保健品和食品研究应用展开讨论。本次大会也邀请了不同国家30多家稻米油企业代表和研发机构参加，金龙鱼作为中国唯一受邀企业，和丰益全球研发中心，作为代表与国际稻米油理事会、泰国副总理、联合国粮农组织代表、世卫组织专家等一同发起倡议，连同全球150位专家，共同倡导食用含谷维素的稻米油。

泰国副总理、联合国粮农组织官员代表、世卫组织代表、国际稻米油理事会主席、金龙鱼和丰益全球研发中心代表等与与会专家联合倡议食用稻米油。

谷维素摄入量偏低 亚洲面临诸多健康挑战

在本次大会上，与会专家不同程度地强调了稻米油与亚洲健康问题的紧密关联。由于不健康的生活方式，亚洲面临诸多健康挑战，包括压力大、三高、失眠易疲劳导致的亚健康状态在亚洲城市流行，同时，糖尿病、高血压等慢性病也进入高发期。2016年，世界卫生组织首次发布《全球糖尿病报告》，该报告显示，仅中国就有约有1.1亿名糖尿病患者，约占成年人总数的1/10，预计将在2040年增至1.5亿人，印度糖尿病人数已超过6500万。世界卫生组织WHO营养指导顾问委员会委员李铎认为，不少疾病与人们在现代食物加工和饮食过于精细，丢失了大部分谷物营养，导致谷维素摄入量偏低有关。

“如果亚太地区不能予以重视，未来亚洲人的健康将更加令人堪忧。”在美国研习相关问题的印度专家说。这一观点得到了与会150余位专家的普遍认同。

国际稻米油理事会主席和秘书长在倡议书上签名。

食用含谷维素的稻米油是应对亚健康挑战的亚洲方式

面对亚洲的健康挑战，全球专家不约而同地提出：可以从中国5000年传统中寻找智慧、从药食同源中寻找方略。

“食疗是中医之本。改善生活方式，调整饮食结构，日常食用稻米油、补充谷维素，是应对良策。”

专家指出，稻米油中含有丰富的谷物活性营养，包括谷维素、植物甾醇、维生素E等多种生理活性物质，曾被世界卫生组织推荐为三大健康食用油之一，而谷维素主要从稻米油中提取，临床验证能改善植物神经功能和内分泌失调、降低血脂、抗氧化和抗衰老，起到舒压助眠的作用，对人体的生命健康十分重要。近年来，世界谷维素的药用规模呈上升趋势，这从侧面反映出人们对它的需求也越来越高，食用含谷维素的稻米油，能够完善膳食结构，应对健康挑战，是为亚洲人量身定制的“亚洲方式”。

国际稻米油理事会主席Prasert Setwipattanachai在会议上表示，大力开发稻米油、补充谷维素，对亚洲，乃至全人类健康都有贡献。稻米油的价值应用还有很大的研究空间，在药品、保健品，食品和化妆品多个领域都以稻米或稻米油为原料，例如谷维素、维生素E，化妆水，抗氧化防衰老的保健营养品等等。

亚洲的各个国家当中，日本被认为是东方膳食结构中优秀的国家，也是最早普及稻米油应用的国家，日本在1917年就提出了从稻米油中补充谷维素和维生素B1的倡议，并在政府的倡导下大力普及含谷维素稻米油的日常食用，这和中国政府在1995年为应对和控制学生的甲状腺患病率，提出全民食盐要加碘，都是应对全民性健康挑战的举措。

日本东北大学的营养学教授Teruo Miyazawa告诉记者，在日本，40%的中小学营养午餐使用稻米油作为烹饪用油，日本厚生省把稻米油作为日本中小学生营养餐指定用油，“谷物营养对孩子成长发育非常重要，尤其是7-14岁孩子的成长中需要强化对维生素E和谷维素的补充，而稻米油不仅含有这些营养素，还具有很好的抗氧化能力，口感上也非常符合日本以清淡为主的饮食习惯，我倡导其它亚洲国家多食用含谷维素的稻米油。”。

泰国副总理、国际稻米油理事会主席参观金龙鱼展柜。

中国在稻米油研发和产业创新上走在前列，金龙鱼成为领跑者

食用含谷维素稻米油不仅能改善健康，同时，开发稻米油对提高亚洲国家食用油自给率，提升亚洲各国在粮油领域的世界地位、保障食用油供给安全也具有重要意义。作为全球食用油最主要消费区域，亚洲地区却由于耕地面积有限，普遍存在缺油问题，中国作为食用油消耗大国更是如此，葵花油、大豆油等主要依靠进口。如能深入开发稻米产业，将在不与良田争地的情况下，有效解决国内油品短缺的窘境。

泰国副总理Marshall Prajin Juntong演讲时表示，泰国政府非常重视并支持稻米油产业的发展，这一产业对缓解亚洲粮食安全问题有极大的意义，值得被每一个国家重视。

全球专家对亚洲健康的关注、对食用稻米油的倡导，与中国企业金龙鱼的理想不谋而合。金龙鱼作为中国粮油行业科技创新的先行者，早在2006年就投身稻米油的研发，作为本次大会唯一一家受邀出席的中国粮油企业，在产品创新上，金龙鱼携双一万稻米油亮相本次大会，该产品能够达到谷维素、植物甾醇平均含量同时提升至10000ppm，成功解决了在稻米油在加工过程中如何既能自然保留营养精华，又能很好地达到好的口感、色泽和品质这一世界难题。据了解，该产品曾在2016年的日本东京第三届国际稻米油大会上荣获“国际稻米油品质大奖”，该产品今年在泰国会议中的亮相也成为了媒体和专家关注的一大焦点。

与此同时，在产业模式探索上，金龙鱼率先研发的水稻循环经济产业模式实现了从传统粗放型大米加工模式向精深加工模式的转变，成功打造了稻米全产业链的生态循环经济，实现了将每一粒稻谷“吃干榨净”。据了解，该模式将有望在中国被推动成为可实践可复制的模式，对亚洲乃至世界粮油产业转型升级具有引领、示范作用。

在本次大会上，金龙鱼和丰益全球研发中心作为稻米油研发领域和推广的优秀企业代表，与联合国粮农组织代表，世卫组织专家发起倡议，全球150位专家响应，共同倡导食用含谷维素的稻米油。

来自联合国粮农组织的代表Dr.Rabi Rasaily博士在呼吁亚洲人食用更健康的稻米油的同时，也高度肯定了中国的双一万稻米油及其开创的水稻循环经济模式：“亚洲开发好稻米油，不仅是责任，也是义务。学习并推广中国企业的相关经验将对推动亚洲稻谷加工及稻米油产业的可持续发展大有帮助。”