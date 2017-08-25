教育贷款拖欠问题终获解决，雇主代为扣除

泰国中华日报8月25日报道 泰国教育贷款基金追缴学生欠贷的努力终于获得突破，拖欠贷款毕业生、雇主和公司法人缴税信息全部实现对接联网，雇主在获知有欠贷员工后有权利和义务从员工每月薪资中扣除一定比例的收入以偿还该基金贷款。

泰国教育贷款基金经理猜那隆透露称，教育代扣拖欠问题将得到根本解决。尤其是在教育基金拖欠贷款学生贷款信息和税务局公司法人缴税等信息和数据对接互联后，追缴欠贷的工作将更加有效率。

如果各项准备工作顺利，预计最快明年1季度可全面推开。这是各方共同努力的成果，为该基金今后的高效监管和运营提供很高的支援。而那些拖欠贷款的毕业生也不用再担心忘记交付贷款的问题，直接由雇主从每月薪水中代为扣除。

此外，雇主代为扣除的费用还包括，个人所得税、社保、养老金等。截至目前教育贷款基金共有贷款学生528万，贷款余额超过5000亿泰铢。而拖欠贷款的学生人数约200万，贷款金额620亿泰铢。而目前通过法律追缴的欠贷学生有120万人，贷款金额超过1000亿泰铢。

最后，他希望拖欠贷款的毕业生能够尽快恢复还贷，只有这样，才能帮助更多有学习需要的人获得同样的学习深造机会。否则该基金将难以向申请贷款的学生划拨更多的贷款，帮助他们圆求学梦。