泰内阁决定上调老年人抚恤金至每人每月1200-1500泰铢

泰国中华日报4月14日报道 泰内阁决定提高老年人老年抚恤金发放额度，从之前的每人每月600泰铢提高至每人每月1200-1500泰铢。与此同时，还将不管改善老年人住房以及满足其再就业的需要。

泰内阁发言人讪盛13日释出的内阁决议内容称，内阁讨论后决定在现有基础上进一步提高老年人老年抚恤金发放额度，从目前的每人每月600泰铢提高到每人每月1200-1500泰铢。他解释称，提高老年抚恤金主要是考虑到当下的消费支出水平。

他说，目前仍在就落实具体的实施细则，比如这部分预算支出的来源渠道，目前考虑的可能来源包括以下几个方面，促进健康基金，促进体育发展基金以及由生活条件转好的老年人自愿放弃的抚恤金而组建的老年人基金。

根据低收入登记注册项目统计的数据显示，目前全国处于非常贫困的老年人人口基数在1000万左右，而年收入低于10万泰铢以下的特困老年人人口基数大约是200万左右。巴育总理希望低收入家庭成员能够利用宋干节返乡之际帮助家里确实有经济困难的家人或是亲朋或是老年人尽快申请登记低收入者申请。

至于老年人住房改善方面，他说，目前已经有多种执行的方案，比如，将食堂、诊所和住房融为一体的养老院住房项目。巴育总理对于老年人养老生活表示出了严密的关切，特别是在泰国老年化程度不断加深的当下。