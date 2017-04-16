批香港一无是处，台湾哪来的迷之自信？

做事情不要盲目自大，这应该是每个人幼学启蒙时期都开始接触的道理，用传统历史故事讲叫做“夜郎自大”，用童话故事讲叫做“坐井观天”。 这是一个小孩子都懂的道理，可是一些大人好像是还是不明白。

今天，海外网港台腔专栏作者东篱旧友就跟大家分析现实中一个关于盲目自大的事例。不过，夏虫不可语冰，井蛙不可语海，这些道理不知道当事人听不听得懂？

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语不惊人死不休的台北市长柯文哲又出来搞事情了。日前出访东南亚，本为推销台北市观光，却在被问及相较于香港的观光优势时，因一句“香港很无聊，小岛有什么好玩”引发轩然大波。事后柯文哲仍主动坚称“不是失言，而是不服气”，还不忘补刀“香港不是只有小，连选举的自由都没有，有什么好羡慕的”。

井底之蛙的心态当然可悲可哂，柯文哲失言的代价却耐人寻味。面对一地鸡毛的岛内现实却保持“谜之自信”，也不得不让人惊叹当事人的昏盲。

香港好不好，数据来说话

柯文哲自言“去香港最多去太平山看看”，一副什么都瞧不上的样子，又称台湾在“好玩、好吃、好看”上完胜香港。连市府方面都拼命打圆场，补充解释“台北市内有高山、温泉，以台北的美食、文创、历史文化，加上观光免签、航班增加及导游人才培训，相信台北对曼谷人的吸引力，一定能够超越香港”。

连台湾旅游业者都说，台湾物价远低于香港，这大概是台湾在旅游上唯一赢香港的地方，至于其他软硬件，都输香港甚多。在硬件上，五星级饭店、米其林餐厅、机场排名等，台湾都不如香港；在旅游质量上，台湾也和香港差一大截。

翻看港台旅游部门发布的数据，去年赴港观光客达5665万余人次，相较来台观光客1069万余人次，即便扣除大陆游客，香港境外访客也比台湾超出许多。去年台湾赴港人次比香港来台人次多42万人次，今年一二月台湾游客访港超过33万人次，是香港游客访台的一倍以上，香港对台湾人的吸引力可见一斑。

香港特区政府商务及经济发展局局长苏锦梁就说，每年五六千万旅客访港，单是3月上半月，访港旅客上升5.5％，证明“香港这个小岛好丰富”，对旅客有吸引力。

是无知还是傲慢？

在差异悬殊的游客人数背后，无论旅游设施的建设和管理，还是旅游品质的保证上，香港都胜台湾一筹，旅游业界和有识之士对此大抵认同，柯文哲却认为不值一提，难怪有人发问，瞧不起香港旅游，这是无知还是傲慢？

针对柯文哲的“香港无聊说”，港岛人士倒是宽容大度，港媒刊发评论称柯文哲在港人印象中，作风甚为亲民，但也是典型的台式“大嘴巴”政客；至于他到底是口无遮拦，或是心里真是这么看待香港旅业，“相信只有他本人知晓。”

香港旅游脸书专页也发文邀柯文哲游玩香港，愿为其设计文化体验行程。柯文哲还说，“有机会当然可以去，不过台北就已玩不完了。”其实细看柯文哲言论，不难发现其对香港认知片面。连港媒都借此反思本地旅游业可改进之处，柯文哲仍是目空一切地感觉良好。

这让笔者联想起去年底大陆天涯网站上的一则趣事。某台北网友发起“台湾城建落后？那是因为你们没有去过台北东区！”的主题斗图，欲与大陆城市一比高低，势要让对岸网友“目瞪口呆”。大陆网友被对方“莫名的优越感”逗乐，尤其是在看到一张平庸的城建照片时。

岛内政客失言，代价几何？

台北斗图网友的心态与柯文哲如出一辙，同样出于对台北的维护，却没曾想在自我推销时用力过猛，弄巧反拙，以贬低对手来自我提升，或是夜郎自大般的感觉良好，都只会贻笑大方。区别在于败下阵来的台北网友大不了被笑话一番，而台湾政坛公众人物柯文哲如此信口开河，可曾考虑后果？

岛内有人批评柯文哲，身为台北市长，以不负责任的轻率口吻去贬抑香港，真正贬伤的不是香港，而是台北最珍贵的谦虚精神。柯文哲不只伤了台北市长该有的格局高度，也伤害了台北市的形象。

在岛内政客中，信口开河、任性指摘的并非只有柯文哲一人。陈水扁时期外事高官陈唐山曾嘲笑新加坡是“鼻屎大的国家”，台湾前副领导人吕秀莲因为泰国政府拒绝发签证给她，对媒体称“泰国是不入流的国家”。前者令台湾与新加坡关系一度尴尬，后者也恐为当局“新南向”之路添堵。

在近日台媒“政治人物嘲笑谩骂友邦，你怎么看？”的网络投票中，500多人参与，排名前3的选项中，76%的人认为“这真的是坏榜样”，此外是“政治人物说过就忘了”，“也许，友邦真的不看在眼里。”由此可见，政坛公众人物失言，或许不像柯文哲所认为的那样轻描淡写，而台湾民众对于政客的心态与预期，是否也可窥之一二呢？

现实一地鸡毛却沾沾自喜

香港独特的人文与自然风貌，精心打造的旅游景点已成功吸引海内外游客，这点已无须再辩。“一国两制”下政制发展也正稳健前行，柯文哲又何尝了解？“出访”东南亚，任性点评新马泰政治一无足取，而笃定“台湾的多元开放已经成为亚洲的标杆”。

真不知这种“迷之自信”从何而来，目之所见，台湾的“民粹政治”正勇攀高峰，政治娱乐化下一众政客上演“奇葩说”，经济民生却未见起色，失望情绪依旧弥漫小岛。是怎样令人称傲的政治制度，能选出柯文哲这种一无建树，却频见出格言论的政客？

柯文哲曾在接受美国媒体采访时抛出“两国一制论”，并以台湾、新加坡、香港和中国大陆为例说，被殖民的时间越长就越先进。还写书称“当一个行业里女性数量在上升，那就代表这个行业在没落”，并鼓吹“一夫多妻制是增加人口有效的制度”。英国某高官送他怀表，柯文哲竟对记者说，可以拿去当破铜烂铁卖一些钱。

取消相沿多年的敬老金、为打造“自行车城市”致交通拥堵、应鼓励搭乘公共交通却调涨票价……连台媒都称其承诺的“六大愿景”鲜有兑现，所谓“新政”更连及格都够不上。明白人都知道，柯文哲不过在吃马英九、郝龙斌担任台北市长时留下的建设老本，自己上任后却把这座城市搞得一团糟。在现实一地鸡毛时，还沾沾自喜自鸣得意，真是有些昏盲了。（文/东篱旧友）

来源：海外网