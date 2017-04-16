中国发展带来机遇 东南亚留学生逐梦中国

教育部最新统计数据显示，2016年来华留学生规模突破44万，相比2012年增加4.5万人，中国已经成为亚洲最大留学目的地国。而东盟国家来华留学生从2010年的约5万人增长到2016年的超过8万人。越来越多的东南亚学生选择到中国学习深造，实现人生理想。

到中国留学，实现学好汉语的共同心愿

汪盖刚翁学校位于泰国南部的巴蜀府。这是一所泰国皇家私立学校，入学的孩子绝大多数家境贫寒，学校为他们提供免费的教学和食宿。

高三学生邵佳炜写起自己的中文名来毫不含糊，言谈中充满对中国的向往。去年10月，邵佳炜和几名同学一起参加了汉语水平考试，现在正在申请孔子学院的奖学金，离留学中国又近了一步。

在汪盖刚翁学校，每名高中生都要从5种外语中选择一门作为必修课，像邵佳炜一样选择中文的学生有四成左右，而且这一比例还在上升。这些学习中文的孩子都有一个共同的心愿：学好汉语，申请奖学金去中国留学。

近年来，中国不断加大政府奖学金投入。2016年，共有来自183个国家的4.9万名学生获得中国政府奖学金，占在华留学生总数的11%。奖学金向周边国家和“一带一路”沿线国家倾斜。除了中国政府奖学金，孔子学院奖学金、中国各省市政府奖学金、院校奖学金等，都为东南亚贫困家庭的学子留学中国构筑了“造梦空间”。

从2008年至今，汪盖刚翁学校已经有20多名学生先后通过孔子学院奖学金实现了留学中国梦。文丽·阿玛塔雅坤是该学校第二批赴华留学的优秀学生代表。2016年，她从天津师范大学国际汉语教育硕士专业毕业，今年2月顺利入职泰国川喜登大学航空系，为空乘学员教授汉语，实现了当汉语教师的梦想。

“我的母亲是学校的一名勤杂工，如果没有孔子学院奖学金，我的命运不会发生改变。”阿玛塔雅坤说。同样的圆梦故事在老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚等东南亚国家不断上演。

中国发展势头好，攻读优势学历课程成主流

与以往来华留学生多为学习汉语不同，现在选择攻读学历课程的留学生数量日益增加。教育部数据显示，2016年来华接受学历教育的人数近21万人，同比增加13.62%，打破了以汉语学习为主的格局，学科分布更加合理。据统计，2016年赴华学习汉语的人数占总人数的38.2%，相比2012年下降了15.3个百分点，更多学生赴华学习汉语以外专业，就读人数最多的学科依次为西医、工科、经济和管理。

老挝女孩提妲贴·叻玛妮从华侨大学国际贸易专业毕业后工作了一年，现在广西民族大学攻读国际商务硕士课程。课余时间，她帮着经商的父母出谋划策，拓展家族生意。叻玛妮说，“现在老挝和中国在各个领域的交流与合作很多，中国在经济、科技和教育等领域十分先进，许多老挝人都想来中国看看，在老挝做生意的中国人也越来越多。我希望能在两国的经济文化交流中做出贡献。”目前，叻玛妮的父母把4个孩子都送到中国念书，她认为自己的父母非常有远见。

随着中国经济地位的上升，到中国学习经济与贸易相关专业成为潮流。马来西亚留华同学会会长莫泽林认为，马来西亚学子应当把握“中国机会”，他表示，对中国越是了解，对个人的发展就越有优势。

26岁的林暐杰是马来西亚人，正在同济大学铁道与城市轨道交通研究院攻读交通运输工程专业硕士研究生。“我对轨道交通行业十分感兴趣，所以5年前从马来西亚本地的大学毕业后，加入了中国中车株机公司投资的南车吉隆坡维保有限公司，担任工程师。”去年，他了解到中国中车和同济大学合作推出了轨道交通国际化人才培养计划，他立即提出申请。“马来西亚的轨道交通行业未来发展很可观，但现在还处于起步阶段。同济大学的课程涵盖了车辆技术、运营管理等理念，我希望学习和体验中国的轨道交通技术和知识，以后运用在公司和马来西亚轨道交通行业上。”林暐杰说。

播撒友谊种子，促进中国与东盟民心相通

近年来，东南亚很多国家兴起学习汉语热。华人群体利用先天优势，学习汉语，走近中国，促进了相关国家与中国的民心相通。

因为看好中国内陆省份的发展潜力，新加坡华人陈志豪大四时选择到武汉大学交换一个学期。“去武汉大学上学前，我正在上海实习。”陈志豪就读于新加坡管理大学商业管理和政治科学专业。新加坡管理大学与中国多所高校有交流合作项目。“当时我的同学大多选择到中国沿海的一些大学学习，但是我觉得中国的内陆省份更有发展前景。”陈志豪说。在武汉大学交流后他入职新加坡政府部门，并于2015年被派驻重庆工作。

马来西亚是华人较多的国家。据统计，目前共有近6000名马来西亚留学生在中国留学，其中一半是修读短期课程，另外3000多人则是在攻读本科、硕士或博士课程。沈佳潓正在湖南师范大学对外汉语硕士专业就读。而她本科毕业于华侨大学对外汉语专业。“我从小在国立学校读书，深深了解到马来西亚华文教育的来之不易，这让我坚定了信心，大学毕业后要对马来西亚华文教育事业有所回馈。”沈佳潓认为，到中国学习，可以更直接地感受到中国文化的魅力，有利于更深入了解中国。

许国荣现在是马来西亚一家网络新闻台的制片人，他的新闻理想正是从中国启航。2003年，也就是北京广播学院更名为中国传媒大学的前一年，他来到这所大学修读新闻系本科课程。那里活泼自由的校园氛围，让许国荣有机会接触到当时还很新潮的新媒体。跟着老师做片子、参加下乡社会实践活动，都成为许国荣难忘的回忆。

去年是中国—东盟教育交流年，以“教育优先、共圆梦想”为主题，中国与东盟国家开展了近300项丰富多彩的交流活动。柬埔寨王家研究院孔子学院柬方院长谢莫尼勒告诉本报记者，通过中国政府奖学金，一大批柬埔寨学生有机会赴华留学，播撒下柬中友谊的种子。民心相通是“一带一路”倡议的合作重点之一，东南亚学生赴华留学正是民心相通的最佳助力。(俞懿春)

来源： 中国侨网