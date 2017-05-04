廊曼机场专线巴士涨价至50泰铢，官方辩称是“修正错误”

泰国中华日报5月4日报道 曼谷大众客运集团就A3和A4号线巴士票价上调至每人50泰铢一事向廊曼机场方面解释称，调价是对最初定价错误的修正，是还原真实的票价而非单纯以牟利为目的的涨价。

曼谷大众客运集团公司就该公司向廊曼机场通知将上调A3和A4号线机场巴士通票票价至每人50泰铢一事作出解释称，通票票价50泰铢并非单纯的涨价，而是还原真实的成本票价，是对当初对比定价方案错误的一次修正。

该集团代理执行长颂萨认为，50泰铢通票票价如果按行程距离来看非常实惠，而最初设定的每人30泰铢通票票价经过复审后发现与实际成本并不相符，因此决定还原真实的运营成本价格为每人50泰铢。

他说，最初在确定A3和A4号线机场通往市内的专线巴士时采取了和A1和A2号线巴士定价对比的方案，同为每人30泰铢。但A1和A2号线机场专线巴士行驶的距离比A3和A4号线要短很多。据悉，A1号线机场专线巴士往返于廊曼机场和乍都扎，A2机场专线巴士往返于廊曼机场和胜利纪念碑，A3机场专线巴士往返于廊曼机场和仑披尼公园，A4机场专线往返于廊曼机场和皇家田广场。

他补充说，除了A3和A4号线巴士执行新的票价外，A1和A2号线巴士票价仍将维持不变，为每人30泰铢。据悉从5月1-3日统计的数据看，执行新票价后，日均乘坐机场专线的外国游客人数在300人左右。