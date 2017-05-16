曼谷城市发展陷入怪圈，城郊地价差异近926倍

泰国中华日报5月16日报道 曼谷市各区地价最新趋势报告显示，以商业中心区为主的地价格局总体排名仍未发生改变，暹罗广场、是隆为商圈的中心土地价格继续领跑曼谷市最贵地价。城郊地价差异近高达926倍。

泰国房地产资料研究中心（AREA）释出的2017年曼谷市各区地价最新趋势报告指出，以暹罗广场、是隆商圈为中心的地价仍占据了曼谷市最贵地价的头把交椅，其中暹罗广场地价有望在年内冲击每平方哇213万泰铢，同比上涨6.5%，而该区域地价也继续领跑曼谷市最贵地价榜单。

而排名第二昂贵地价则是是隆商圈，预计到今年年末时将会触及每平方哇177万泰铢。排名第三的这是唐人街所在的耀华力路区，地价也将在年末涨到每平方哇130万泰铢。当然，一旦途径该区的地铁投入商业运营该区地价还将有巨大的上升空间。

至于曼谷市最便宜的地价则位于空13渠附近的兰路卡，每平方哇仅2300泰铢，1莱还不到100万泰铢。该中心董事长兼执行长索蓬认为，地价较低与该地区没有大型捷运和配套设施项目有关，但不排除未来价格上涨的可能。

至于曼谷市地价上涨最快的区域主要有以下几个，首先是他信-挽哇的MRT和BTS延长线段，地价涨幅最高达到了8.9%。由于捷运线路附近可供开放的土地资源越来越少。其次就是挽赐-挽艾捷运段地价上浮7.3%。而机场捷运线地价则上浮6.8%。

他说，虽然政府官方上调了对土地评估价格，但相对市场价格来说仍较低，基本不会对住房销售市场造成压力。而今年曼谷市最贵地价和最便宜地价差距也将来到926倍，尽管两地相距不足50公里。