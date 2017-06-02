虫害服务行业首现2017京交会 北京天下无虫为行业获殊荣

本届京交会以服务贸易为主题，2017北京国际服务贸易交易会于5月28日~6月1日在北京国家会议中心举行。本次展会将继续聚焦北京市服务业扩大开放六大重点领域，力促服务领域“大对接、大洽谈、大融合”。

北京市作为全国首个、目前唯一一个服务业扩大开放综合试点城市，服务贸易发展取得了阶段性进展，目前已完成获批复的141项任务的80.1%，今年还将继续推出新一轮服务业扩大开放措施。

冷门服务的有害生物防制行业京交会首次邀请PCO企业参展，北京天下无虫杀虫有限公司作为唯一邀请参展的PCO企业，从服务创新，文化创新，技术创新，研发创新出发为参展主题，高度契合本届京交会主题，协同卫生城市建设、新服务，新贸易共同发展。

在本届京交会上得到北京市各界领导的大力支持，在项目推介交易会上有害生物防制类成交额累计633万，包括社区街道、物业小区家庭、使馆区、驻外公寓、商业园区、市政建筑、公共会展、地产开发商、粮食储存等有害生物防制合作。

天下无虫推介说明首次推出《有害生物防制建筑材料》《家庭装修设计有害生物防制方案》《粮库改造有害生物防制方案》《家庭永久性预防有害生物防制方案》。作为行业新星，天下无虫采用全新的资本融合、生态布局、品牌优化、O2O模式等创新发展模式，带动PCO行业标准更新迭代。在建筑设计、建筑材料防虫领域与中国科学院过程研究所、中国建筑科学院、中关村人居环境工程与材料研究院、清华设计院、共同研发专项课题，未来将从绿色低碳防虫建筑方面，做到防大于治，真正减少药物治理，实现环境和民生的双重保护。

来源：中国新闻网