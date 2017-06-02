山东威海“5.09”客车放火案告破 系司机人为纵火

中新网威海6月2日电 (杨兵 张玉雷)2日，威海“5.09”客车放火案侦办和善后处置工作情况新闻发布会在威海召开。据通报，在公安部指导下，经山东省公安厅、威海市公安局缜密侦查，查明威海“5.09”客车起火是一起人为实施的放火案件，该车司机丛威滋实施了这起个人极端严重暴力犯罪案件并在作案中死亡。

2017年5月9日8时59分，车牌号为鲁K49167的大客车行驶到威海市环翠区陶家夼隧道内起火燃烧，车上11名儿童不幸遇难，司机丛威滋当场死亡，随车女教师经抢救无效离世。

事件发生后，中央领导高度重视。山东省委、省政府第一时间做出部署安排，迅速派出事故调查组赴威海开展工作。威海市委、市政府紧急组织现场救援，开展案件侦办和善后安抚工作，与遇难者家属及韩国驻华外事机构及时通报情况，了解家属诉求。

经勘查检验，该客车为柴油客车，隶属威海公交集团旅游出租分公司，被威海中世韩国国际学校租用接送学生，核载37人，案发时实载13人。客车起火部位位于客舱内左前部、司机座椅后侧地板处，在司机座椅附近燃烧残留物中提取到打火机防风罩1枚，现场多处燃烧残留物检测出汽油残留物成分。排除车内电气短路或交通事故引发火灾。

经侦查调查，丛威滋因短时间内加班补助、夜班费被接连停发，致使其工资收入骤减，而心怀不满，遂从加油站购买汽油并携带上车，于案发当日在车内实施放火行为。

目前，善后工作正在有序进行。