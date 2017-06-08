中国中东欧旅游交流周浙江宁波开幕 谱写合作新篇章

中新网宁波6月8日电(吴雪清)2017中国—中东欧旅游合作交流周于6月8日在浙江宁波隆重开幕。在旅游周期间，在宁波将举办中国(宁波)—中东欧国家旅游合作交流会、中国(宁波)—中东欧国家旅游市场合作专题洽谈会等六大主题活动，为前来参会的单位搭建展示推介、交流洽谈、考察交流的平台，共同谱写中国与中东欧国家合作的新篇章。

作为第三届中国—中东欧国家投资贸易博览会人文交流版块的重要活动，2017中国(宁波)—中东欧国际旅游合作交流周活动将通过搭建人文交流与产业对接平台，以期进一步提升中國、浙江和宁波与中东欧国家旅游交流合作水平及在中东欧国家的知名度与影响力。

在与中东欧各国代表的见面会上，浙江省副省长梁黎明强调，浙江与中东欧国家的旅游合作首先要在交通的改善上下功夫，加强航空业的互联互通，开通各个国家和杭州及宁波的直航 ，方便双方人员的往来。

除此之外，梁黎明还建议，浙江与中东欧国家之间还应建立长效的合作机制 ，每年旅游业界的合作要有具体的行动方案，比如通过旅游行业协会和政府机关的对接 ，加强游客互送，增加双方旅游人员的总量。

据了解，宁波连续两年组织开展 “百团千人游中东欧”活动，累计组团超过200个，有5000余人次走出国门领略东欧风情。今年，“百团千人游中东欧”活动将组织首发团和采风团，而采风团则将深入中东欧国家，从文化、自然遗产等领域开发新景点、新线路。

“通过旅游业的互联互通，我们希望能够增强浙江和中东欧十六国之前的人文交流，增进互相的了解及理解。”梁黎明最后表示。