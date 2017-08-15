新疆兵团护路民兵20多年守护阿拉山口“最后6公里铁道线”

中新网乌鲁木齐8月15日电(袁晶 白雪 李英)“这个季节，阿拉山口过货量比其他季节要大得多，所以我们要更好地完成巡逻执勤和安全守护，确保最后6公里铁道线和亚欧大陆桥的安全畅通。”8月15日，新疆生产建设兵团第五师九十团驻阿拉山口铁路护路民兵分队队长南志卷一边和队员巡逻，一边对队员叮嘱。

今年30岁的南志卷是新疆兵团第五师九十团驻阿拉山口铁路护路民兵分队的队长。他告诉记者：“21名护路民兵都是第五师九十团职工的子女，平均年龄只有21岁，担负着我国列车进入哈萨克斯坦这最后6公里铁道线的安全巡逻，以及阿拉山口铁路站区40平方公里范围内发线准轨一场、二场、宽轨场的巡逻、看守任务。”

2004年年底，南志卷参军入伍，曾先后于2009年和2011年两次荣立三等军功；2012年，南志卷以士官身份转业回到第五师九十团做一名治安员；2014年，他被调至第五师九十团驻阿拉山口护路民兵分队任队长。

“分队是所特殊的‘军营’，大多数队员刚走进护路队的时候，有的还是十七八岁的孩子，他们在这里，苦练军事技能，学站军姿、走正步，学习擒敌术、警棍盾牌术等。”南志卷说，队员们在这里远离城市，固守在祖国边境防线和铁路沿线，每天三班倒巡逻，没有节假日，也没有周末。

南志卷告诉记者：“22年间，有7批青年走进阿拉山口铁路护路民兵分队，先后有44名民兵光荣入伍，17名民兵被第五师九十团破格提干。”

他说：“作为军垦后代，这里的每一位队员都立志发扬兵团精神、老兵精神，做‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献’的新一代兵团人，在学习工作生活中都处处带头做榜样。”

“相比前段时间超过40℃的高温酷暑，这两天的凉爽天气，让队员们觉得太舒服了。”在谈及这里的环境时，南志卷告诉记者，因地形独特，阿拉山口是新疆有名的风口，全年8级以上大风天长达168天，冬天最低气温零下40℃，夏天最高气温40℃以上，自然条件非常恶劣。

“在这个世界级的大风口，第五师九十团驻阿拉山口铁路护路民兵分队自1995年起就驻守在这里，二十多年来冒严寒、战酷暑，守护着亚欧大陆桥铁路大动脉的安全。”南志卷说，该分队曾先后获得了“全国铁路护路联防工作先进集体”和兵团“先进基层党组织”、集体二等军功等多项荣誉。“虽然条件环境比较恶劣，但我会带着队员克服一切困难，确保这6公里铁道线和亚欧大陆桥的安全畅通。”