投资进展缓慢，拖累泰国财政支出目标实现

泰国中华日报8月16日报道 泰国官方资料显示，投资项目进展缓慢拖累财政预算使用未达到预期80.22%的目标。截止2017财年前10个月财政预算支出合计2.33万亿泰铢，占全年总预算2.92万亿泰铢的79.69%。

泰国国家预算局资料显示，截止2017年前10个月政府财政预算支出合计为2.33万亿泰铢，仍未达到之前设定的全年2.92万亿泰铢预算80.22%的目标。当然如果去除1900亿泰铢的预算追加额，年度预算支出还是实现了预期的目标。

该局颂萨局长认为，2017年财年政府财政平衡预算总额实际为2.733万亿泰铢，额外追加了1900亿泰铢的预算后，财政可支配预算就增至了2.92万亿泰铢。如果仅考虑常规平衡预算2.733万亿泰铢，那么财政支出目标就超额完成目标，因为前10个月财政累计支出2.24万亿泰铢，占比82.24%，远远高于80.22%目标。

而各预算分配和使用的具体情况如下，年度常规预算2.18万亿泰铢，实际支出1.95万亿泰铢，占比89.48%。政府投资预算支出5480亿泰铢，财政担保债务累计额3900亿泰铢，占比53.43%，仍未达到预期目标。

他说，虽然年初就获得国会通过的1900亿泰铢预算追加到目前为止，支出使用的情况仍未达到预期目标，据悉仅支出了816亿泰铢，还不到概预算的一半，仅为42.98%。