ofo进驻校园 开辟泰国市场

新华社曼谷8月16日电（陈家宝）泰国法政大学的饭堂门口，数十辆规格统一的明黄色自行车在饭点过后几乎被“抢”一空。接近上课时间，一位穿着校服的男生直奔黄车停靠点，随手抓来剩下的一辆，掏出手机稍做操作，便匆匆跨上车扬长而去，前后不过几秒。

不久，新一批黄车被运来，整齐地停靠在校园各处。身着制服的工作人员守着每个停靠点，为黄车使用者答疑解惑。

这些写有“ofo”字样的小黄车来自中国，在8月1日正式投放法政大学后，成为首批进驻泰国的中国无桩共享单车。

ofo小黄车刚组建的泰国运营团队说，小黄车在法政大学首批投放了500辆，自运营以来常常供不应求，运营情况“比想象中好太多了”，目前每辆车平均每天至少被骑行4次。

“曼谷道路拥挤，考虑到在市中心投放或将面临占用人行道的问题，我们在获得法政大学首肯后入驻，通过推广共享单车、打造智慧校园向政府展现我们合作的诚意，”ofo海外事业部的代表丽贝卡·赵告诉记者，“ofo未来3个月将在更多泰国高校进行投放，为曼谷民众提供出行便利。”

ofo小黄车带有卫星定位系统，用户通过智能手机应用找到离自己最近的车，用手机输入四位数编码即可租用单车。使用结束后，用户可将车停靠在目的地附近允许停放的地点并重新上锁。泰国用户可使用信用卡或部分移动支付平台进行支付。

据悉，投放在泰国高校的“小黄车”可免费试用3个月，之后每辆车收取99泰铢（约合人民币20元）的押金，并按照每半小时5泰铢（约合人民币1元）的价格收费。

在ofo进驻泰国之前，一家新加坡公司运营的无桩共享单车oBike在5月进驻曼谷市区，却在试营不到一个月后被召回。据泰媒报道，oBike运营公司未向曼谷市政府提出申请就擅自于市中心投放车辆，且向用户收费，或属欺诈，政府已对该公司采取法律行动。

正要将一辆小黄车骑走的法政大学学生小布说，自己在朋友推荐下尝试使用这种单车，并在单车停靠点的工作人员指导下学会使用。她告诉记者：“这种单车只需通过手机即可开锁，非常方便好用；在校园中随处可见，以它代步就不用苦等校园摆渡车，节省时间又环保。我希望运营方能在学校里投放更多。”

据悉，ofo将在今年内向泰国投放数万辆车。截至目前，ofo已在全球投放超过650万辆共享单车，为全球6个国家、超过150座城市的上亿用户提供超过共计20亿次出行服务，每天为超过2500万人次解决短途出行难题。