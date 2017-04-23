开泰研：越南国企私有化改革给泰国带来商机

泰国中华日报综合报道 越南政府一贯注重加快开发基础设施以促进国家经济发展。然而大型基础设施项目投资需要巨额的资金投入，其中为募集资本而进行的私有化国企项目，一些颇有潜力，值得外国投资者尤其是泰国投资者关注。

开泰研究中心近日发布的一份简报称，越南是经济快速增长、有吸引力的区域投资中心以及国内消费市场趋向持续增长的亚洲国家之一。越南政府一贯注重加快开发基础设施以促进国家经济发展。然而大型基础设施项目投资需要巨额的资金投入，为此越南政府按照2016-2020年国有企业私有化计划开展国企改革，出售其在国企所持的大量股份，为长期开发国内基础设施筹集资金。预计越南政府需要高达4,800亿美元的资金用于投资国内基础设施项目。

根据2016-2020年国有企业私有化计划，将开展改革的国企共有106家，涵盖建筑业、消费品业和通信业等，不同行业的持股比例规定有所区别。允许民间部门持大股的行业是建筑业和建材业（水泥），而具有战略重要性或使用国内自然资源的行业将向民间部门出售低于35%的股份，政府仍保持大股东地位。不过，在该计划下进行私有化的国企数量较多，其中一些颇有潜力，值得外国投资者尤其是泰国投资者关注。在此之前，一些泰国投资者已在越南并购企业，以期从越南庞大的市场规模及城市化进程中受益。

开泰研究中心综合分析了多方面因素，对可满足投资者需求的潜力行业进行了研究，包括：

1.持股比例：允许投资者持股超过50%的国企值得投资。尽管民间部门可在一些行业持有大股份，但外国投资者可能面临持股比例不可超过49%的限制。不过，越南政府可能在特殊情况下允许一些外国投资者在国企持股超过50%，高于通过证券交易所或收购当地私营企业的持股比例上限。

2．间接投资利益：有机会获得政府以往限制民间部门投资的特许经营权，以及获得分销网络作为产品营销渠道，进而扩大越南市场的客户基础。

3. 市场份额：在保持现有客户基础的前提下，获得进一步延伸销售相关产品与服务的商机。

有潜力的国有企业包括从事基础设施建设的相关行业如建筑业和建材业（水泥），以及业务与国内市场同步增长的行业，如消费品业和通信业。

此外，值得投资的其他国有企业还包括石油和天然气勘探业以及金融业。目前，外国投资者可在该行业进行投资以建立伙伴关系，没有必要通过并购方式持有该国企的股份。

不过，在考虑投资有潜力国企的同时，投资者必须明确其投资越南市场的目标，以便制定适当的投资策略。在某些情况下，投资者可能不必持有越南国企的大股，仅通过持有部分股份以成为商业伙伴就能享有间接投资利益，如可利用消费品业的分销网络等。