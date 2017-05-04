泰国去年人均使用手机时长约为50分钟，其中上班族最高

泰国中华日报5月4日报道 调研报告显示，2016年泰国移动手机用户每天滑手机的时长接近1小时，为50.61分钟。其中年龄31-40岁之间的上班族使用手机的时长最高，平均达到24.14分钟。

由泰国广电通事务委员会委托泰国清迈大学所做的一项“泰国人移动手机使用时长调研报告”结果显示，2016年泰国移动手机用户人均每天滑手机的时长为50.61分钟，其中因工作和处理商务目的而使用手机的时长平均为24.14分钟。

报告还指出，越来越多的移动手机用户利用手机开始赚钱，这已经成为她们使用手机的主要目的，据悉这一比例高达27.28%。如果按用户年龄结构划分，20岁以下的使用者占9.47%；21-30岁之间的占28.60%；31-40岁之间的占38.99%；41-50岁之间的占34.51%；51-60岁之间的占29.26%。而61岁以上的占22.13%。

由此可见，泰国年来31-40岁之间的上班族使用手机的比例最高。而她们也被认为是泰国网购消费的主力军。

据悉目前泰国全国在使用中的移动手机号码共计1.2亿个，而广电通向移动通讯服务运营商释放的手机号码共计1.8亿个。清迈大学此次问卷调查共收集了全国范围内7619份有效问卷。