河北文化年在曼谷中国文化中心开幕 披尼会长吴志武公参达露妮副司长张妹芝厅长联合主持

图：披尼会长致词

泰国中华日报记者报道 五月六日，「二〇一七河北文化年」开幕活动在曼谷中国文化中心举办。「二〇一七河北文化年」活动是由中华人民共和国文化部主办，河北省文化厅和中国文化中心共同承办的部省合作项目。泰国前副总理、泰中文化促进委员会披尼会长、中国驻泰国大使馆公使衔参赞吴志武、泰国文化部现代艺术司副司长达露妮、河北省文化厅厅长张妹芝出席开幕式并致辞。

此外，出席本次河北文化年开幕活动的还有中国驻泰国大使馆文化参赞陈疆、曼谷中国文化中心主任蓝素红，以及泰国各社团领导、嘉宾安马力，陈锦泉，秦裕森高级顾问，张波，张雷，李桂雄，罗宗正，周丽云，罗铁英，蔡义批，明大军，吴令平，林伟，康丹，李新杰，杨宗华，刘焕典，郭漫笳，闫志国等联合为活动剪彩。泰国民众，华人，华侨等三百五十余人出席。

图一：披尼会长，吴志武公参，达露妮副司长，张妹芝厅长，陈疆参赞，秦裕森高级顾问，罗宗正，李桂雄，蔡义批，张雷，林伟，罗铁英，吴令平，康丹，陈锦泉，明大军等联合剪彩。

泰国前副总理披尼在开幕式上致词时指出河北是中华文化重要发祥地，中国首都北京，直辖市天津就在河北境内，他指出人类起源伴随着文化发展，中国是一个热爱和平国家，历来倡导与邻为友，从历史上看中国没有浸略别的国家，从明朝郑和下西洋，到今天中华民族复兴，倡导一带一路政策，共享资源共同发展，与有主权争议国家采取协商共同开发，没有以大欺小，倡导和平发展格局受到各国欢迎，最后我感谢河北省文化年为两国文化交流添上浓墨重彩。

吴志武公参在致词时感谢披尼阁下对中国文化深层次理解，他指出文化中心开馆至今为两国文化交流做出有目共睹成果，在此要感谢泰国文化部，泰中文化促进委员会等等部门的支持，他指出河北在中国历史发展中长期扮演积极角色，承德避暑山庄，雄安新区，一四八项非遗文化资源等深厚底蕴。

达露妮副司长在致词时指出，泰中是友好邻邦，从皇室，政府到民间，两国各领域不断深入发展。河南省文化厅张妹芝厅长在致词时高度评价三位致辞嘉宾对河北认同，他指出，冬奥申办成功，雄安新区设立，必将为河北带来新一轮腾飞。希望今天杂技，舞蹈，武术，百年巧匠能为两国文化交流加深友谊，祝愿中泰文化交流历久弥新，最后我宣布河北文化年隆重开幕。

当晚演出，异彩纷呈，演出毕，披尼会长，吴志武公参等嘉宾向演员献花祝贺演出成功。

自二〇一三年中国文化中心开始运营以来，已在泰国成功举办了中国广西文化年、中国河南文化年、中国山东文化年活动和安徽文化年，给泰国民众带来了丰富多彩的演出、展览、培训、讲座、论坛等丰富多彩的项目，受到泰国人民的喜爱。今年由曼谷中国文化中心和河南省文化厅联合举办的「二〇一七河北文化年」活动除了本次举办的河北文化年开幕演出、「百年巧匠木绘艺术展」以外，还将会给泰国朋友带来多场丰富多彩的文化活动。

图二：张妹芝厅长向披尼会长赠纪念品，蓝素红，秦裕森，张波等见证。

图三：吴志武公参致词。

图四：达露妮副司长致词。

图五：张妹芝厅长致词。

图六：河北文化年在曼谷引起轰动，图为嘉宾们登台献花，祝演出成功。

图七：艺术家精彩纷呈演出。