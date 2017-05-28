男子两年时间甩肉458斤减到268斤 曾无法正常行走

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》5月25日报道，美国田纳西州约翰逊市32岁的男子乔·韦克斯勒(Joe Wexler)用2年的时间成功甩掉505磅(约458斤)，从原来的800磅(约726斤)减至295磅(约268斤)，并与在网上认识的女友步入婚姻的殿堂。

2016年，乔参加了一档名为《我600磅的人生》(My 600lb life)的真人秀节目。当时，乔把食物当作发泄情绪的出口，每天摄入约1万卡路里的热量。节目中乔回忆道，小时候，他总是费尽心思想得到父亲的关心，最后得到的却只有礼物堆砌的敷衍。乔的姐姐也补充道，乔小时候就很胖，父母离异后，体重更是不受控制。乔解释，他小时候能随心所欲地做任何事，想吃什么就吃什么。

随着体重的不断增长，乔已无法正常行走，也无法去公司上班，最后被迫下岗。失业后，他在家唯一能自己做的事就是洗澡。乔透露，他曾想过轻生，但后来受到一档节目的影响，他决心要做出改变。于是，他来到了得克萨斯州，决定做减重手术。

乔的主治医生称，要想手术乔就必须先把体重降至650磅(约589斤)。一开始，乔总是不控制饮食，导致体重反升不降。后来，他的营养师告诉他，要是再不减重，最坏的结果就是丢了性命。因此，乔开始真正减重。为了达到目标，乔咨询了治疗专家如何控制自己的情绪性暴食，还主动去健身房配合教练进行运动。

经过努力，乔的体重下降了279磅(约270斤)，达到了手术的要求。随后，他便马上坐飞机去和女友莎拉(Sarah)见面。第一次见面后，两人的感情就开始升温，很快，乔便向女友求婚了。乔想在婚礼前再努力一把，继续减重，莎拉和女儿也一直在鼓励他。最后，乔成功减重505磅(约458斤)。婚礼当天，乔和莎拉脸上都洋溢着幸福的笑容。