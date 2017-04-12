正大集团高层访侨商智库， 看好侨交会平台 助力深企“走出去”

4月11日，泰国泰中促进投资贸易商会主席、正大集团副董事长李绍祝, 正大集团副总裁、卜蜂莲花执行董事长李闻海一行到访市侨商智库研究院（简称侨商智库）。市委统战部副部长、市侨联主席、市侨办负责人马勇智参加了座谈活动，并诚邀李绍祝组团参加第三届侨交会，寄望其一行发挥作用助力更多深企“走出去”。

作为中国改革开放后第一家在华投资的外商企业，1979年，正大集团在深圳投资1500万美元，建成当时全国最大的年产8万吨的现代化饲料生产企业——正大康地有限公司，获得了深圳市人民政府“深外资证字0001号”营业执照，成为中国第一个外商独资企业，由李绍祝出任第一任总经理。

座谈中，李绍祝介绍了泰国经济社会发展情况以及正大集团的发展历史和发展规划，并重点对泰国东部大经济开发区EEC项目做了详细介绍。他表示，作为东盟经济共同体成员国之一，泰国地处中南半岛中心位置，近年来一直致力于加快建设交通网络，致力创造良好的投资环境，是中国企业在东盟投资的最佳选择地。他认为，中泰两国存在广阔的合作空间，泰国EEC项目与侨交会有很强的对应性，正大集团非常看好侨交会平台，希望未来和侨商智库合作，在泰国举办华人产业交易会中国-泰国商品展。

马勇智表示，改革开放初期，海外华侨华商参积极回国参与特区建设，为特区经济社会发展作出了重大的贡献。如今，深圳经济实现了从速度、效益到深圳质量的转变，再加上交通便利，毗邻港澳，位于珠三角核心地带等多重因素的叠加，使深圳成为独特不可复制的经济体。在特区改革创新发展再出发的今天，深圳的企业具备了雄厚的实力，希望广大海外华侨华人主动融进中国“一带一路”战略中，积极参加侨交会，帮助更多的深圳企业“走出去”。

郑汉明及侨商智库旗下相关机构负责人在会上介绍了第三届侨交会的筹备情况。据悉，澳洲、日本、芬兰、马来西亚等地的多个商协会及企业已确定参加第三届侨交会。而国内各地招商局、商务局也将牵头组团当地企业参会，希望以此带领当地企业借侨交会平台走出国门。