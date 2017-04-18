根治前列腺疾病新疗法 亿通丸特效良药

亿通丸荣获泰国卫生部批准编号 G 201/56（见包装右上角）。

永康堂药业（泰国）公司推出的亿通丸，专治前列腺疾病良药，疗效明显，功效特佳，获广大客户的好评及购买，在泰销量激增 。亿通丸早已荣获泰国卫生部批准编号 G 201/56。

最近，许多被前列腺炎顽疾缠绕多年的男性客户终于找到了彻底根治的疗法。通过各大报社的新闻媒体报导，根治前列腺疾病的新药给广大患者带来福音。传统治疗前列腺炎疾病久治不愈的历史，难道真能改变吗? 记者就此采访了永康堂药业（泰国）有限公司的专家，亿通丸运用中医“升阳-行气-散结”的原理，使前列腺炎的治愈率大幅上升，此消息确切属实，患者终于找到了根治疾病、摆脱痛苦的途径。

前列腺炎科研团队专家对传统疗法治疗前列腺炎导致疾病久病不愈却长久存在做出了解释。他说，传统治疗前列腺炎的方法单一，不能彻底治愈前列腺炎，再上加患者病急乱投医盲目用药因而无法治愈疾病。然而，随着社会发展，前列腺炎高发，传统疗法治疗前列腺炎“难彻底、易复发”的弊端越发显现，已无立足之地了。广大患者与医学界都在呐喊一种能够突破传统疗法的前列腺炎全新治疗方法!

永康堂药业（泰国）有限公司生产的亿通丸是前列腺疾病者最好特效良药。

针对高发而又不易治愈的前列腺炎，治疗前列腺炎的最新疗法——亿通丸横空出世！永康堂研发的亿通丸通过市场临床调研，临床随机抽选600名前列腺炎患者，年龄最大的90岁，年龄最小的48岁，平均年龄71.2岁， 通过观察结果分析来看，一般服用过亿通丸4至8个疗程的病人，治疗愈高达98%。

由永康堂研发的亿通丸采用“升阳—行气—散结”疗法则在这一问题上面实现了突破。该疗法利用中国长白山十几余味珍贵药材加冬虫夏草、海马、蛤蚧、海狗鞭等原料，并配合现代高科技纳米技术和生物萃取、制药技术，将药物有效成分离子化，使其以快于常规药物20余倍的速度靶向性对准病灶，强力起效，且药力、药效得到持久发挥与保持，有效根除。快速解决尿频、尿急、坠胀疼痛、性功能障碍等前列腺炎症状，无需手术、无创无痛、不用大量服药，无副作用，开创了安全、彻底治疗前列腺炎的新纪元，获得国内外权威专家和广大患者的充分肯定，成为卫生组织大力推崇的前列腺炎全新顶尖技术。

亿通丸的“升阳—行气—散结”疗法有6大突破：①无创伤治愈前列腺炎，解决复发难题 。②不用“补肾壮阳”，让阳痿早泄自然恢复。③让萎缩的前列腺复原。④让前列腺钙化灶变小变淡甚至消失。⑤不开刀让增生肥大的前列腺回缩。⑥10天内让尿潴留患者拔掉尿管，自行排尿。

亿通丸全泰各大药店有售。请情请联系：永康堂药业（泰国）有限公司，欢迎拨打热线电话：02-286-6937-8 , 062-6611437国语, 周六，日拨手机：080-088-0818，