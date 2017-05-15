曼谷市政继续双语学校推广计划

【泰国中华日报5月15报道】根据曼谷市政府讯消息，曼谷市政府教育办事处处长察喃雅女士本月3日透露﹐市政府在2017年教学年度划拨预算资金﹐继续在42所学校推广泰-英双语教学课程﹐以及在14所市立学校推广泰-中双语教学课程。并定下目标﹐要在2019年在所有开办初中一年级的市立学校中设立双语教学课程﹐以及在2023年教学年度﹐使所有开办小学6年级教学的市立学校全都设立双语教学课程﹐以普遍提升市立学校的教学品质和绩效。

察喃雅女士指出﹐市政府教育办事处决定加强市立学校的外语教育﹐并增加双语学校课程的普及率﹐在部分具备条件的市立学校开设泰-英和泰-中双语班级﹐以此加强市立学校学生的外语听说读写能力﹐达到培养国际化人才标准。为此﹐部份市立学校从2004年以来﹐已经启动双语教学课程﹐针对小学和中学班外语﹑数学﹑科学﹑美术﹑卫生健康以及学识素质发展课程﹐采用英语或者中文课程教学不少于每周15课时。

经过10多年的推广双语教学课程之后﹐发现市立学校体系的英语﹑数学﹑科学﹑卫生健康和美术学学科小学6年级的基础学科测验（O-NET）成绩处在较佳水平﹐显示以上学科双语课程教学的绩效显著﹐而且经过双语课程教学的小学6年级学生﹐均能100%升学进入公立重点学校。