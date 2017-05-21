民调：70.59%泰国人存在厌烦情绪 焦虑指数升高

泰国中华日报5月21日报道 泰国易三仓大学民调机构（AU Poll）发布的一份调查报告指出，大部分泰国人（70.59%）存在厌烦情绪，最主要的原因是经济形势不好，个人财务状况以及物价高昂等，而且外府民众焦虑程度高于曼谷市民。

该机构的这份民调抽样访问了曼谷市、清迈、孔敬以及颂卡等地的2006个样本，调查显示70.59%的受访者均表示存在焦虑、厌烦情绪，62.86%表示感到不幸福，49.46%表示没有信心，有41.82%表示多次出现不想与人打交道的情绪。

调查也发现，民众的焦虑情绪平均数为2.26（满分5分），比今年1月份（2.18）有所上升。导致民众产生焦虑的主要原因，是经济/财务状况（平均焦虑指数为2.87），其中问题最多的是物价贵、债务、入不敷出以及总体经济形势不好等。导致焦虑的第二个因素是学习（平均焦虑指数为2.85）,包括孩子学业成绩，升学、学习内容等。

另一项导致焦虑的因素是工作状况（平均焦虑指数为2.73），特别突出的因素包括福利、工资、工作晋升机会以及工作量/工作职责范围等。

调查还发现，外地（府）的民众的焦虑情绪（2.36）要高于曼谷市民（2.18）。导致曼谷市民焦虑的因素包括经济/财务状况，其次是学习以及环境等；外地民众焦虑的因素除了以上因素外，还包括就业等。