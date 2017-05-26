苹果全球开发者大会向国际媒体发邀请 唯独漏了韩国记者

美国苹果公司定于6月5日起在美国加利福尼亚州圣何塞市举行全球开发者大会（WWDC）。韩国《朝鲜日报》5月25日报道，苹果公司为此向国际媒体发去邀请，但唯独漏了韩国记者。理由是，邀请他们可能给苹果公司“惹麻烦”。

报道说，苹果公司本月9日起陆续向全球主要媒体IT领域记者发去参会邀请和招待券。但韩国记者们发现，只有他们没收到邀请。

一名去年参与大会采访的韩国记者随后向苹果公司询问此事，苹果方面回复：“因为可能违反韩国禁止不正当接待法，苹果今年无法邀请韩国记者出席采访。”

全球开发者大会是苹果公司一年一度的大事。在每年的大会上，苹果都会发表苹果手机iPhone操作系统iOS的最新版本，苹果首席执行官蒂姆·库克发表主旨演讲。苹果公司历来对媒体采访大会予以支持，采访所需往返机票、食宿费以及入场券皆由苹果方面负担，每名记者会议期间的花费约为180万韩元（约合1.1万元人民币）。

韩国《禁止不正当请托与收受财物法》（又称《金英兰法》）去年9月正式生效，旨在根除公务人员的贪腐行为。这部法律规定，公职人员接受宴请不得超过3万韩元（185元人民币）。这部反腐法生效后，职场人士参与招待或应酬的次数大减。

苹果公司方面表示，考虑韩国相关法律，他们今后将不会考虑邀请韩国记者参与苹果公司活动。这意味着，韩国媒体将很难出席预计今年9月举行的iPhone 8发布会。

（原标题：苹果公司开大会 韩国记者郁闷了）