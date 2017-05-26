法拉第首席财务官正在英国路演 寻求约10亿美元融资

腾讯科技 纪振宇 5月26日硅谷报道

在乐视资金危机仍在发酵之际，由乐视创始人贾跃亭投资的电动车初创公司法拉第寻求外部融资的任务也变得更为迫切。

腾讯科技独家获悉，目前，法拉第首席财务官Stefan Krause正带领团队在英国寻求融资，已经与包括汇丰银行和渣打银行在内的金融机构进行融资方面的洽谈。

此前有消息称，目前法拉第正在寻求约10亿美元的融资，此轮融资主要由今年初刚加入法拉第担任首席执行官的Stefan Krause负责。

在加入法拉第之前，Krause曾任德意志银行首席财务官、宝马集团首席财务官等职务，在汽车及金融行业领域拥有着深厚的资源。他的加入无异于一个“救火队员”的角色，利用他在行业内的广泛资源，争取获得融资。

本周，法拉第的主要投资方乐视的危机再度爆发。乐视美国宣布涉及到325名员工的裁员调整计划。但Krause在消息当天对法拉第员工表示，乐视美国的裁员计划并不会影响到法拉第的业务，他表示，尽管听到战略合作伙伴乐视裁员的消息令人沮丧，但法拉第仍然坚持分散化投资来源，并让FF91这款车在2018年上路的目标，法拉第对于分散化全球投资的展望充满信心。

尽管在今年1月份举办的全球消费电子展上，法拉第成功发布了第一款型号为FF91的电动车，但外界对于其所面临资金问题的担忧一直未能消除，与此同时，法拉第人员的流失现象仍在继续。近期，有包括负责车辆采购、自动驾驶感应器技术主管、底盘高级工程经理等重要人员相继离职。

此外，法拉第计划在拉斯维加斯北部开工建设的造车工厂也依然没有实质性进展。今年1月底，法拉第未来高级副总裁Nick Sampson在接受腾讯科技采访时表示，工厂已在去年12月份完成第一阶段工作，对于第二阶段的准备工作正在进行。但最新消息显示，法拉第的工厂建设仍处于停滞状态。

根据腾讯科技了解到的信息，法拉第的资金状况在今年以来一直捉襟见肘，一段时间甚至出现员工工资推迟发放等问题。

另有消息称，贾跃亭个人此前已经为法拉第注资约3亿美元，本周，贾跃亭宣布辞任乐视网总经理一职。

腾讯科技于一个月前获得的独家消息称，融创中国董事会主席孙宏斌在今年3月份已秘密考察法拉第，或有意向进行投资，但这笔投资还未能最终敲定。

乐视的资金危机以及贾跃亭个人面临的困境，使得法拉第寻求外部融资的任务变得更为紧迫。

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