俄外交部：俄与北约关系遭遇冷战后最严重危机

[摘要]俄外交部说，俄罗斯与北约关系的消极发展并非俄罗斯的选择，这是北约多年破坏性方针的直接后果，目的是处心积虑获取在军事、政治领域对欧洲和国际事务的统治地位。

新华社莫斯科5月26日电（记者安晓萌）俄罗斯外交部26日说，俄罗斯与北约关系当前遭遇冷战后最严重的危机，同时俄方认为北约放弃与俄建立对抗关系为时不晚。

俄外交部当天在官网发布消息说，俄罗斯与北约即将迎来双方签署《俄罗斯联邦与北大西洋公约组织相互关系、合作和安全基本文件》20周年和签署关于建立北约－俄罗斯理事会的《罗马宣言》15周年，但不得不承认，俄罗斯与北约关系正遭遇冷战后最严重危机。

俄外交部说，北约单方面冻结了符合双方共同利益的所有实际合作项目，尽管这些先前签署的项目为保障欧洲安全作出过不小贡献。西方国家选择以北约为中心的“封闭式”安全架构，目前已经发展成在军事政治层面遏制俄罗斯的长期方针，这直接导致欧洲－大西洋地区爆发冲突的可能性增加。

俄外交部说，北约采取措施巩固东翼是为加强在俄边境地区的军事存在，这一举动试图绕过双方建立的一些基本原则，并且违背北约成员国自身根本利益。

俄外交部说，俄罗斯与北约关系的消极发展并非俄罗斯的选择，这是北约多年破坏性方针的直接后果，目的是处心积虑获取在军事、政治领域对欧洲和国际事务的统治地位。北约放弃与俄罗斯按照对抗时期的模式建立关系还为时不晚。