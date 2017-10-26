本期，我们带您参观先皇蒲美蓬·阿杜德火葬台美轮美奂的景致，精彩绝伦的建筑雕塑艺术，以及这些艺术背后的的奥秘。让我们先从最具神性的那伽梯讲起。

那伽（Naga，常被译为娜迦）是印度神话中的蛇神。这种生物的外表类似巨大的蛇，有一个头或多个头；其形像在婆罗门教、印度教和佛教经典中常有出现。

按照泰国佛教的理解，那伽是河流的象征，也是连结天堂与人间的”彩虹桥”，那伽的形象是半兽半神，这也是泰国大型佛寺常用那伽作为山门守护梯的原因。先皇火化台共分4层，每层楼梯都依据那伽的威严神性，由8只不同造型的那伽来守护。

第一层

那迦布洛希 （นาคปุโรหิต）

为1头那迦，有双叉舌，颜色鲜艳，五颜六色，显示其烦恼障未除尽。

第二层

玛攻纳空 （มกรนาคา）

为3头那伽，舌头不分叉，为那伽与龙混合的造型。原型取材自信武里府帕邦寺发现的那伽形象。

第三层

瓦素吉那伽叻 (วาสุกรีนาคราช)

为5首那伽，头戴王冠，全身金黄，鳞片饰以银色，显示此那伽的烦恼障已几乎尽除。原型取材自北标府佛印寺那伽。

第四层

阿南达那伽叻 (อนันตนาคราช)

为7首那伽，属于神级那伽，全身金色，没有杂色。喻其已经烦恼障尽除，由于其与先皇火葬炉相连，此”那伽梯”也被视为是神梯。

来源：泰国《中华日报》2017年10月16日 文/言之