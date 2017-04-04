美民主党欲阻大法官提名通过 参院或上演冗长辩论

中新网4月4日电 据美国中文网报道，美国参议院4名民主党成员宣布他们计划反对大法官提名人戈萨奇，民主党团因此拥有41票反对票，达到了以冗长辩论阻止最高法院大法官提名人投票的门槛。

以52-48票控制参议院的共和党需要60票才能终结冗长辩论。到当地时间3日上午，他们已经有了55票，包括支持他们的3名民主党参议员。

另外2名民主党参议员和一名独立参议员还没有决定。但即使他们全都站在共和党一边，参议院也无法避免冗长辩论的阻挠。

对于参议院可能发生的冗长辩论，白宫新闻秘书斯派塞说，“我们对于他们大多数人在国家最高法院问题上玩政治感到失望。……如果民主党非要那么做……这将是对首次对大法官提名人的成功阻止。”

报道称，共和党领袖可能改变参议院规则，使用有争议的“核选项”,将结束辩论的门槛从60票降低至简单多数，绕过冗长辩论。白宫已表示支持共和党在参议院采用“核选项”。

参议院司法委员会3日以11-9的票数通过推荐戈萨奇担任最高法院大法官提名。共和党议员全投支持票，民主党议员全部投了反对票。

保守派大法官斯卡利亚2016年2月死亡之后，共和党一直拒绝审议前总统奥巴马的提名。这次以党派划线的投票结果是为最高法院恢复保守派优势的重要一步。

这一投票结果就将戈萨奇的提名准备提交参议院全体会议审议，而参议院共和党领袖麦康诺已经承诺要在7日投票，准备本月末让戈萨奇进入最高法院。

报道称，戈萨奇最后获得通过并没有问题，但是他如何获得通过将对最高法院、参议院和2018年中期选举产生深远影响。