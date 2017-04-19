美“脸书杀手”在宾州被警方追逐后自杀身亡

中新社休斯敦4月18日电 美国警方证实，在社交网络发布自己枪杀无辜老人视频的美国俄亥俄州逃犯，18日在宾夕法尼亚州被警方发现，经过短暂追逐后他举枪自尽身亡。

37岁的非裔嫌犯史蒂夫·斯蒂芬斯(Steve Stephens)16日在俄亥俄州克利夫兰东部的福特福星地区道路上随机射杀了74岁的罗伯特·戈德温，并将录有杀戮过程的视频发布在社交网络脸书上，约3个小时后才被删除。俄亥俄、宾夕法尼亚、密歇根、纽约和印第安纳州以及美国联邦调查局启动联合执法行动，通缉该名逃犯，随即搜捕范围扩展至全美，也引发了互联网时代暴力的辩论。

据美国有线电视新闻网和克利夫兰新闻报道，克利夫兰市警察局局长卡尔文·威廉姆斯和宾夕法尼亚州警察局发言人瑞恩·塔科夫斯基在新闻发布会上表示，当地时间18日上午11时左右，斯蒂芬斯的车辆在宾州伊利县附近麦当劳停车场被发现。当警方响应报警赶赴现场时，斯蒂芬斯驾车逃离。经过两英里的追逐，警员试图迫停逃犯车辆未果，斯蒂芬斯举起手枪对着自己头部开了枪。这次行动中，没有其他人员受伤。

斯蒂芬斯说自己随机杀人的原因是和前女友分手。他在脸书页面发帖称，自己因赌博“失去了一切”。当局称，其前女友对发生的悲剧感到“不知所措”，一直配合警方的调查。

“对斯蒂芬斯的搜捕已经结束了。”威廉姆斯说，嫌疑人的自杀留下了许多未解答的问题，包括是什么因素导致没有犯罪记录、在儿童行为中心工作多年的他变得如此暴力。“我们很感激这一切已经终结，但宁愿不以这样的方式收尾。”威廉姆斯指出，自从当局向公众寻求帮助以来，共收到来自得克萨斯州等全美各地的400多条提示线索。

74岁的戈德温16日与孩子们共进复活节大餐后，在步行回家的途中被斯蒂芬斯枪杀。正在准备葬礼的戈德温的几个孩子表示，他们对斯蒂芬斯没有抱怨，而是选择宽恕。

斯蒂芬斯的母亲玛姬·格林18日告诉福克斯新闻，她通过收音机听到儿子死亡的消息，说自己相信他会自杀，因为斯蒂芬斯在谋杀老人之前曾到过母亲家，并对母亲说，“这将是你最后一次见到我。”格林证实，斯蒂芬斯的确有赌博问题。

脸书首席执行官扎克伯格在17日的开发商大会上表示，“这个星期克利夫兰的案件提醒我们，必须竭尽全力防止这样的悲剧发生。”