英警方对曼彻斯特开展大搜捕 已抓6名爆炸案嫌疑人

[摘要]英国内政大臣安珀·路德表示，曼彻斯特的这起爆炸案比以前遇到的袭击事件更加复杂，有迹象显示，袭击者并不是单独作案。

左图：嫌疑人的哥哥Ismael 右图：嫌疑人的弟弟哈施姆 来源：BBC

最新消息：据央视新闻报道，24日，英国警方宣布，他们在对曼彻斯特及周边地区的搜捕行动中，逮捕了五名被怀疑与爆炸袭击有关的嫌疑人。至此，英国警方已逮捕6名嫌疑人。此外，曼彻斯特地区警察局长伊恩·霍普金斯称，警方相信爆炸袭击案件背后有一个恐怖分子网络，而非单独的一名或几名恐怖分子。

当地时间24日，英国警方在曼彻斯特地区逮捕了五名嫌疑人，并对曼彻斯特市内一个地点进行了搜查。警方称，在逮捕其中一名嫌疑人时，发现这名男子携带有一个可疑包裹。目前，这一包裹已被送往相关机构进行进一步检查。

中新社曼彻斯特5月24日电 (记者 周兆军)曼彻斯特警察局长伊恩·霍普金斯24日表示，可以非常明确地认定，发生在曼彻斯特体育馆的爆炸事件是一次有组织袭击，警方正在追查袭击者的同伙。

霍普金斯在曼彻斯特警察局总部向媒体发表声明。他表示，警方对事件的调查仍在持续，搜捕行动也在进行。

在体育馆引爆炸弹的袭击者身份已经确认，是出生在曼彻斯特、来自一个利比亚移民家庭的萨勒曼·阿贝迪。据路透社报道，24日，萨勒曼·阿贝迪的父亲和弟弟在利比亚被捕。此前，他的哥哥于23日在曼彻斯特被捕。

曼彻斯特警方宣布，3名男子24日在曼彻斯特南部被捕。截至目前，曼彻斯特警方已经逮捕了5名与爆炸案相关的犯罪嫌疑人。

英国内政大臣安珀·路德表示，曼彻斯特的这起爆炸案比以前遇到的袭击事件更加复杂，有迹象显示，袭击者并不是单独作案。

英国政府23日宣布，将英国面临恐怖袭击威胁的等级提升至最高级。

24日，英国国会大厦关闭，暂停向公众开放。当天，白金汉宫例行的皇家卫兵换岗仪式取消，警察将重新部署对英国王室的安保措施。