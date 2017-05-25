女孩在加拿大被海狮叼入水中 父亲辟谣：不是中国游客

[摘要]本身是香港移民的刘先生指出，6岁女儿与涉及事件的家属都是加拿大公民，并非来自中国的游客。女儿与家属原站在较后位置，绝对没有向海狮喂食，也没作出挑衅海狮的行为，更没有跟海狮拍照的想法。

本周，加拿大一个渔人码头，一名女孩被海狮拽入水中的视频，引发大量关注。

但女孩的父亲表示，正考虑采取法律行动，追究拍摄视频的人未获同意即公开涉及女儿的内容，以及部分传媒失实报道之责。

以下全文转载自加拿大星岛日报旗下微信公众号“加拿大都市”。

列治文史蒂夫斯顿（Steveston）渔人码头，5月20日（上周六）下午发生海狮拉华裔女孩下水事件，由于现场有人把事发经过拍成视频，上载社交媒体及影片分享网站，已引起全球关注。

这名女孩的父亲刘先生（Mr. Lau）周一接受《星岛日报》独家专访时表示，不满拍摄视频的日裔大学生未征得女孩家属同意前，就把该段视频公开，引起外界和一些传媒错误解读事件，令他与家人连日备受困扰。他强调女儿没向海狮喂食，也没向海狮作出挑衅行为。

本身是香港移民的刘先生向本报指出，他当时不在现场，但6岁女儿与涉及事件的家属都是加拿大公民，并非来自中国的游客。落水事故发生前，他的妻子和女儿、幼子及妻子的父亲等人，正在渔人码头游览；当妻子在附近一家餐馆外等候入座安排时，她父亲与外孙女则在码头观看海狮。

刘先生指现场游人很多，女儿与家属原站在较后位置，绝对没有向海狮喂食，也没作出挑衅海狮的行为，更没有跟海狮拍照的想法；当时只是其他在前方的人士有类似行为，令海狮冒出水面，拉女儿下水。

但该视频并没有全面反映出来，令部分公众把事故责任，加诸在他的女儿和亲属身上，他认为有必要作出澄清。

刘先生证实经温哥华水族馆及卑诗儿童医院医生诊断，其女儿臀部伤口是遭海狮咬伤，表面伤口有2乘4吋大小，现正接受治疗，情绪稳定，他说：“她今天（周二）已经上学去了，不过只去了一会儿，我们就要接她去医院检查。学校的老师都非常关心她，纷纷表达慰问。”

刘先生又表示，女儿事后向他透露，当时她没有意图坐下，反而想调头离去。由於家人不想大声叫嚣，令人误会他们是来自中国游客，但期间家人曾以国语沟通，反导致有人错把他们当作中国游客，甚至有人说要追究他们的责任，作出惩罚。

刘先生强调，女儿被海狮拖下水事故纯属意外，也是一宗不能预见的事故，但个别传媒作出失实报道，令他气愤。他说，当女儿被外公救回岸上后，家人最关心是她的状况，以及赶快回家更衣，因而尽快离开现场，期间也有向曾协助的人道谢。现在网上却有说法指家人不作出道谢，令外界感觉他们没礼貌。

刘先生认为，整宗事故，女儿是受害者，也因今次事件而受惊，他正考虑采取法律行动，追究拍摄视频的人未获同意即公开涉及女儿的内容，以及部分传媒失实报道之责。

此外，刘先生也质疑列治文市政府，为什么不在渔人码头岸边加设围栏及张贴更多告示，以有效阻止公众接触野生海洋动物，避免类似事故重演。

对于事件经媒体传播现在成为国际新闻，刘先生表示，目前最关心的是家人平安无事，他十分庆幸岳父当时快速反应，避免悲剧发生，他说：“如果他（岳父）当时有一秒钟的犹豫，女儿可能就没了，他是绝对的英雄。”

温哥华水族馆发言人兰卡斯特（Deana Lancaster）周二回复《星岛日报》查询时证实，已跟女孩的家庭取得联系，并向他们提供治疗方案：“海狮咬伤可能会造成严重感染，需要使用特别的抗生素；温哥华水族馆并非直接向女童提供治疗，而是提供专业意见，供她的医生参考。”

兰卡斯特也希望通过本报，再次提醒人们勿向海洋动物喂食，一旦被海豹或海狮咬伤，要及时联系温哥华水族馆，以便在专家指导下，使用特别的抗生素进行处理。

本报记者周二曾到史蒂夫斯顿渔人码头采访，虽然长周末已过，仍有不少市民趁着好天气带孩子往看海狮。多数游客向记者表示，已通过新闻了解上周六的意外，会特别注意孩童安全。

家住北温的依菀（Yvonne）带着6岁的孙女来游玩，她表示不会让孙女独自靠近水边，因为明白海狮绝对有可能跳上码头，对孩童造成威胁。

史蒂夫斯顿港口局（Steveston Harbour Authority）已在码头多处地方贴出新标志及公告，提醒公众不要喂海狮。公告规定，游客和居民须与水中动物保持距离，不得打扰动物，也不得向动物喂食，违者可能会处以高达10万元罚金。还有一张公告特别列出海狮和海豹的生活习性，提醒民众勿与他们互动。