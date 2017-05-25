韩媒:崔顺实女儿郑维罗放弃上诉 将从丹麦被引渡回韩

【环球网综合报道】丹麦法院周四表示，韩国前总统朴槿惠闺密崔顺实的女儿郑维罗周三撤销反对引渡回国的上诉。韩国政府将就引渡程序，与丹麦政府展开协调，当中包括航班日程，惟暂时仍未确定引渡郑维罗回国的日期。

香港东网5月25日援引韩媒报道指出，崔顺实的女儿郑维罗昨日决定撤回在丹麦的上诉，接受当地检方将她遣返韩国。检方计划与韩国司法部门协商后，在30天内将她遣返。韩国外交部官员今日表示，已向丹麦当局提交遣返郑维罗所需的大部分资料，她回国后将立即接受检方调查。有分析指，郑维罗主动撤回上诉，是因为她认为胜诉机会低，而且韩国新政府已上台，再拖延时间回国受审，反而更为不利。

韩国独立检察组曾因涉嫌以不正当手段进入梨花女子大学、第三方受贿罪而要求丹麦方面将郑维罗遣返韩国。有关单位对郑维罗发出拘捕令后，郑维罗1月1日因逾期滞留遭丹麦当局拘捕。丹麦奥尔堡地方法院上月驳回郑维罗的上诉，决定将她引渡，郑维罗对判决不服，表明会向丹麦高等法院提出上诉。

崔顺实被封为韩国“拉斯普金”(Rasputin)，是引发韩国总统弹核案的贪污丑闻中心人物，而她的20岁女儿郑维罗(Chung Yoo-Ra)则是贪污丑闻关键人物之一。这宗丑闻引发大型街头抗议活动，最终导朴槿惠下台。