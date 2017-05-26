港媒：中铁建签尼日利亚城铁合同 总额近124亿元

[摘要]中国铁建宣布，与尼日利亚签订阿布贾城二期工程合同，项目合同金额约14.73亿美元（约101.66亿元人民币）。双方还签订了设备采购和营运管理服务合同，金额分别为1.94亿美元（约13.39亿元人民币）及1.26亿美元（约8.69亿元人民币）。

2014年12月1日，在尼日利亚阿布贾，工人铺设铁路最后一节轨排。当日，中国铁建承建的尼日利亚铁路现代化项目第一标段——首都阿布贾至卡杜纳铁路（阿卡项目）宣告全线铺通。首条中国标准尼日利亚现代化铁路通车在即。（新华社）

参考消息网5月26日报道 港媒称，中国铁建宣布，与尼日利亚政府首都地区部签订阿布贾城二期工程合同，城铁全长32.535公里，设计最高运行时速100公里，工期54个月。项目合同金额约14.73亿美元（约101.66亿元人民币）。

据香港《信报》网站5月25日报道，双方还签订了阿布贾城铁一期动车组和车辆段设备采购合同及阿布贾城铁一期营运管理合同，设备采购合同主要内容为提供12列内燃动车组、车辆段设备和三年的动车组维护保养服务，营运管理服务包含5个月筹备期和36个月正式营运期。合同金额分别为1.94亿美元（约13.39亿元人民币）及1.26亿美元（约8.69亿元人民币）。

参考消息网-出海记记者获悉，中国铁建5月25日发布公告称，近日，公司下属中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦政府首都地区部签订阿布贾城铁项目2号补充协议，该协议为阿布贾城铁二期工程合同。该合同是2007年5月25日签订的8.41亿美元的阿布贾城铁总合同的第二个实施性合同。合同额为8.23亿美元的第一个实施性合同（阿布贾城铁一期）于2012年8月24日签订。