安倍在任天数将满1980天 与日本前首相小泉追平

中新网5月26日电 据日媒报道，至本月27日，现年62岁日本首相安倍晋三含第一次上台在内的在任天数将达到1980天，与75岁的日本前首相小泉纯一郎并列成为历代第五长。在日本战后的首相中，安倍执政时长居于第三位。

资料图：安倍晋三

据报道，关于日本首相官邸主导的“安倍独大”体制，持续至2021年达到历代最长的可能性纳入考虑。

据悉，安倍目前的难关是2018年9月的日本自民党总裁选举。若实现连续第三次当选，其总裁任期将至2021年9月结束。这将大幅超过安倍尊为“政治上的老师”的小泉，瞄准修改宪法这一安倍夙愿在2020年实施。

据分析，安倍的构想是以坚实的内阁支持率为后盾，压制住日本朝野政党对“独大政治”的不满。

日本内阁官房长官菅义伟25日在记者会上称“小泉政府是打破自民党内的抵触势力，安倍政府是在执政党内首先打造合作势力”，指出了两人改革手法的不同。

据了解，日本首相在任天数历代最长的是战前的桂太郎，为2886天。若安倍一直担任首相到2019年11月19日，将与之并列成为最长。日本自民党在今年3月的党大会上把总裁任期从连续“最多2届6年”延长至“最多3届9年”，安倍连续第三次参加竞选由此成为可能。

不过，着眼于明年的总裁选举，可以预想与瞄准日本首相接班人的前干事长石破茂和外相岸田文雄等的角逐。等待着安倍的还有到众议员任期结束的2018年12月举行日本众院选举以及2019年夏季的参院选举。

对此，日本民进党等在野党加强批评，称“长期政权产生了自满和松懈”。以2020年实施修改后的新宪法为前提，修宪方案需要以众参两院各自三分之二以上议员的赞成由国会提议，再获得国民投票过半数的赞成。

小泉去年在采访中就安倍在任天数与之并列的可能性表示：“做多少年都行，政治有时视情况不知道会怎么样。”