“通俄门”事件持续发酵 俄罗斯拟更换驻美大使

[摘要]俄联邦委员会本周以闭门方式讨论了任命俄外交部副部长阿纳托利·安东诺夫为俄新任驻美大使的问题。安东诺夫自2011年2月起担任俄国防部副部长，2016年12月29日出任外交部副部长。

5月23日，美国前中情局局长出席众议院听证会，指证俄罗斯干扰美国总统大选，特朗普“通俄门”事件持续发酵。作为另一当事方，俄罗斯方面坚决否认曾干预美国大选。与此同时，为改善因“通俄门”事件愈发趋冷的俄美关系，为俄总统普京与美国总统特朗普在汉堡G20峰会上可能进行的会晤营造良好气氛，俄方拟更换俄驻美大使。

前中情局局长众院作证

23日，美国前中情局局长约翰·布伦南出席众议院情报委员会听证会，就俄罗斯涉嫌干预美国总统大选作证。

布伦南表示，去年他曾警告俄罗斯联邦安全局局长亚历山大·博特尼科夫，“如果莫斯科方面继续干预美国选举，会对俄罗斯与美国的关系造成破坏”。布伦南指出，从去年夏天开始，中情局的专家们获取了相关信息，并且了解到了黑客的性质和意图。他在2016年8月4日还同俄罗斯联邦安全局局长进行了通话。

在涉及到“通俄门”的关键证据时，布伦南有些含糊其辞。他表示，他没有证据证明特朗普团队和俄罗斯官方有联系，但他与联邦调查局分享了相关情报。同时，布伦南拒绝透露同俄罗斯官员有联系的具体人员名单，但却称相关信息已分别提供给相应委员会。

欲换驻美大使缓和关系

持续发酵的“通俄门”事件令美俄关系受到显著负面影响。俄方多次否认曾干预美国大选。近日，俄罗斯拟更换驻美大使，外界分析这一举措或将有助于改善俄美关系。

俄媒报道称，俄联邦委员会(议会上院)国际委员会本周以闭门方式讨论了任命俄外交部副部长阿纳托利·安东诺夫为俄新任驻美大使的问题。

此前，俄国家杜马(议会下院)国际事务专业委员会已讨论了安东诺夫的候选人资格问题。俄媒同时披露，根据俄人事安排，原驻美大使基斯里亚克卸任后将被提名为联合国新设机构——反恐办公室负责人的候选人。

现年62岁的安东诺夫、毕业于俄罗斯外交官的摇篮——莫斯科国际关系学院。安东诺夫自2011年2月起担任俄罗斯国防部副部长，2016年12月29日俄罗斯总统普京任命其出任外交部副部长。

此间分析人士认为，在“通俄门”事件不断发酵的背景下，及时撤换原驻美大使基斯里亚克，有助于缓和外界因“通俄门”事件对特朗普的压力，对在G20峰会前为普京与特朗普的会晤营造良好气氛及改善俄美关系都将具有积极意义。

与此同时，特朗普于今年3月任命犹他州前州长、共和党人洪博培 (微博)出任美国驻俄罗斯大使。俄《消息报》报道称，普京与特朗普将于7月在G20峰会上碰面，届时洪博培将与两国总统会面，之后将被正式任命为新任美国驻俄罗斯大使。

洪博培现年57岁，曾于2009至2011年间担任驻华大使。他在美国政界被认为“超越党派立场”，主张接触、对话，支持地区和全球大国通过谈判及利益交换解决国际问题。

此间分析人士指出，洪博培履职后，也将有助于早日实现特朗普与普京的会晤，并促进俄美关系改善。

俄美关系笼罩重重迷雾

自特朗普上台以来，先是美国前国家安全事务助理迈克尔·弗林卷入“通俄门”被迫辞职，后来特朗普又强势解除了一直调查其团队“通俄门”事件的原联邦调查局局长詹姆斯·科米的职务。这期间，特朗普还委派了“超党派人物”洪博培出任新一届驻俄大使，俄美外长也实现了互访。加上此次俄拟更换驻美大使，俄美一连串高层人士变动使俄美关系走势更加迷雾重重。

俄美关系无疑是当今世界最重要的双边关系之一。随着特朗普的上台，俄国内对俄美关系改善普遍持谨慎、乐观态度，但一方面由于特朗普身陷“通俄门”尚无法与俄实际接触，另一方面随着乌克兰危机的常态化及国际油价的上涨，俄对美国解除对俄经济制裁的迫切程度缓解，导致俄美关系如何改善没有了“抓手”。

俄共主席久加诺夫曾在今年年初国家杜马“俄美关系：现实与前景”圆桌会议上指出，无论谁当美国总统，美国遏制俄罗斯的战略都不会改变，它是一贯而连续的，美国政治力量也不允许特朗普在此政策上作出根本性改变。

本月23日，俄联邦委员会主席马特维延科表示，俄罗斯愿意为恢复俄美两国关系的进程尽一切努力，包括成立联合工作小组、美国国务卿蒂勒森与俄外长拉夫罗夫的互访，以及两国总统将在汉堡G20峰会上举行的会晤。但马特维延科同时指出，如果莫斯科和华盛顿不进行坦诚而平等的对话，如果不达成协议，两国间积累的一系列问题将无法解决。在这一系列问题中首要的就是打击国际恐怖主义、调整叙利亚、中东和其他热点地区的局势。

俄副外长里亚布科夫也认为，俄期待与美国开展建设性合作，但双方的对话应在平等基础上进行，俄将根据具体事务判断美与俄进行对话的实际兴趣有多高。