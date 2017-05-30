暴力事件频发将会控枪？美国各界争吵再度升级

本报驻美国记者 张朋辉

当地时间5月27日晚，美国密西西比州发生枪击案，造成包括一名执法人员在内的8人死亡。围绕控枪与否，美国各界的争吵再度升级。

近来，美国多个州通过立法放松枪支管控，引发民众担忧。一方面，美国枪支暴力事件频发；另一方面，美国枪支销售数目持续保持高位，联邦政府难以出台有效控枪措施，多个州在拥枪利益集团压力下放松枪支管控。

波士顿大学教授迈克尔·西格尔分析认为，由于国会在控枪问题上无法达成一致，几个议案都无果而终。在这种情况下，美国各州“各自为政”，不少地方控枪措施出台，但在美国步枪协会等拥枪团体的压力下，更多的州放松枪支管控，引发反枪支暴力团体与民众的反对与担忧。

美国多州为控枪松绑，主要表现为对持枪人的限制减少，在法律上保护枪支制造企业免于承担某些法律责任。2004年至2017年，有24个州实施“不退让法”，允许居民在遭受严重人身威胁时开枪还击而免予起诉。有33个州加强了对枪支制造企业的保护，免除部分潜在法律责任，如禁止受到枪支伤害的公民起诉枪支制造企业，也不允许地方政府对它们提起公诉。

5月25日，素以控枪严格闻名的新泽西州参议院通过法案，允许退休的各类执法人员携带枪支。今年初，北达科他州州长签署法案，允许当地居民自由携带枪支，该州成为美国第十四个不需持枪证即可携枪的州。

多州放松枪支管制，大学校园也难以成为没有枪支的“净土”。今年3月和5月，阿肯色州和佐治亚州分别通过立法，允许持枪者在公立大学校园持枪，理由是“更多的枪支可以保护学生免受不断增长的枪支暴力威胁”。福克斯 新闻网评论称，拥枪派“卷土重来”， “美国控枪的动力逐渐减弱，控枪面临更大挑战”。

西格尔教授建立的分析模型显示，暴力事件同拥枪数量呈正相关。根据“枪支暴力档案”网站统计，截至5月27日，美国今年共发生2.4万多起枪支暴力事件，造成6000多人死亡，近1.2万人受伤。盖洛普去年10月的一份民调显示，55%的人认为枪支销售政策应该更加严格。不过，这份民调还显示，76%的人反对完全禁枪，显示出美国拥枪的民意基础依然强大。

（本报华盛顿5月28日电）