奥巴马赴苏格兰“走穴” 抄后门躲避欢迎人群

中新网5月30日电 据外媒报道，日前，美国前总统奥巴马受邀到访苏格兰爱丁堡，在一个慈善晚宴上发表演讲。不过，由于奥巴马选择了“走后门”躲避民众，让等候他的欢迎人群十分失望。

资料图：美国前总统奥巴马。

在前往爱丁堡前，痴迷高尔夫的奥巴马选择首先去圣安德鲁的“老球场”挥杆，随后才坐私人飞机赶场。

据信，场外等待欢迎奥巴马的人群多达数千人，但警方随后告知他们，奥巴马不会从晚宴举办地爱丁堡国际会议中心的正门入场，所以不会在公众面前露面。

柯马克今年61岁，从普莱斯特维克赶来。他说：“我是专程赶来看奥巴马的。”

爱丁堡当地20岁的年轻人莫维说，“我很失望没能见到奥巴马，但我对这一安排表示理解。”

资料图：当地时间2月7日，英属维京群岛蚊子岛，卸任后的美国前总统奥巴马在蚊子岛度假。

想参加这次慈善晚宴得掏钱。据信10人一桌的包桌价格大约是5000英镑。到场的来宾还包括苏格兰首席部长斯特金，但媒体被禁止入场。

据报道，奥巴马在台上提到在不平等的年代，民众在左翼、和右翼的问题上就会倾向于简单化和民粹化的答案。在提到日前的曼彻斯特袭击案时，奥巴马称“独狼”袭击是不可能彻底根除的。

据信，所有奥巴马此次“走穴”募集的款项，将分给苏格兰的儿童慈善组织、和他自己的“奥巴马基金会”。