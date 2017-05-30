金正男遇刺案被移交给马来西亚高等法院

新华社马来西亚雪邦5月30日电（记者刘彤林昊）马来西亚雪邦地方法院30日决定，将两名女子涉嫌在吉隆坡国际机场谋杀一名朝鲜男子的案件移交给沙阿兰高等法院审理。

当天，印尼籍嫌疑人西蒂·艾莎和越南籍嫌疑人段氏香第三次出庭。根据马来西亚司法程序，由于此案涉及谋杀，雪邦地方法院不具备审理权限，需要由法官听取控辩双方意见后移交高等法院审理。

法庭没有宣布高等法院何时开庭审理此案。负责此案的检察官表示，根据刑事诉讼法流程，高等法院应在60天内决定开庭日期，而一旦谋杀罪名成立，两名嫌疑人将会被判处死刑。

西蒂·艾莎的律师在庭审中再次抗议警方没有及时提供监控录像等关键证据，认为此举可能导致判决不公。他说，警方一直坚持谋杀的说法而拒绝对两名嫌疑人的说法进行深入调查，这是不公平的。

西蒂·艾莎和段氏香均坚称对朝鲜男子的袭击并非暗杀，而是被骗以为是在“进行恶作剧”。警方认为，从作案后快速洗掉毒剂的行为来看，“她们知道是谋杀”。

当天参加庭审的除控辩双方外，还有一名叫贾格吉特·辛格的律师。他告诉记者，他受雇于朝鲜驻马大使馆，被委托观察诉讼程序，旨在保护几名朝鲜嫌疑人的利益。3月1日，马方检察官指控西蒂·艾莎和段氏香与另外4名在逃嫌疑人一起在吉隆坡国际机场实施了对一名朝鲜男子的蓄意谋杀。

根据马方公布的信息，今年2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。围绕此案的风波已延续近两月，其间马来西亚和朝鲜围绕事件争执不断，互相扣留对方人员，并发生外交危机。3月31日，随着双方互相释放对方人员，风波告一段落。（完）