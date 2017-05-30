澳将禁止性犯罪者出国旅游 外长称意在保护东南亚儿童

据英国广播电台（BBC）5月30日报道，未来澳大利亚有过性犯罪记录尤其是存在侵犯儿童前科的公民，将被禁止出国旅游，这类公民的护照也将被吊销。

此项计划目前在澳大利亚政府的一项名为“世界优先”（world-first）的法案之中，未来一旦提交澳大利亚议会审核，将很快正式实施，未来在警察部门监控名单上的这些澳公民将被禁止私自出国旅游。

澳司法部长麦克·基南（Michael Keenan）在接受媒体采访时表示，这一方案一旦实施将直接影响到大约两万名有过该类犯罪前科的人，他们都在目前政府的监控名单之上。

基南表示，“针对跨国性犯罪的现象，目前还没有国家做出强硬的、有决定意义的手段，而这些人往往就会去到治安较差的国家去危害那里的儿童，比如东南亚地区。”

另据英国《独立报》30日报道，澳大利亚外长毕晓普表示越来越多的跨国性犯罪尤其是针对儿童的犯罪已经引起了本国社会的普遍关注，东南亚地区国家的政府也希望澳大利亚能够对此事件来负起更多责任。未来一旦正式实施，澳大利亚将为成为保护世界儿童权益的先行者。

据澳政府公开数据显示，2016年，共有超过800名曾经有过该类犯罪前科的澳大利亚人出国旅游，这给他国尤其是东南亚地区国家儿童的安全造成了隐患。一位名叫罗伯特的澳大利亚人去年就因在印度尼西亚性侵了11名女孩而被当地法院判处11年有期徒刑。

不过澳政府方面表示，一旦这些人未来从监控名单上去名，他们便可以重新申请护照与出国。