崔顺实女儿回韩喊冤：对“亲信干政”一无所知

5月31日下午，韩国仁川机场，崔顺实的女儿郑某戴着手铐答记者问。韩联社

中新网5月31日电 据韩联社报道，韩国前总统朴槿惠“亲信干政”事件核心人物崔顺实的女儿郑某31日被引渡回韩后表示，对母亲和朴槿惠之间发生的事一无所知，对目前的情况感到“委屈”。她还称对被质疑接受三星特殊待遇不太知情，把责任推给崔顺实。

报道称，郑某在仁川国际机场答记者问时表示，崔顺实告诉她，她是受(三星)赞助的6名马术运动员之一，她知道的仅此而已。言下之意是否认独自“吃小灶”，责任在于其母亲。

郑某就梨花女子大学取消其入学资格表示，因为没有去上课，当然认可这一决定，但对可能因走后门上大学而被追究刑事责任提出异议。

被问及回国原因时，她回答称，她的儿子在国外独处太久，没有家人陪伴，觉得尽早回国表态澄清误会更好。

郑某2014年底曾在社交网站发文称“怨你父母(穷)吧，有钱也是实力！”她就此解释称，当时她太年轻，还在与人争吵，常被人讥讽“花钱骑马”，一怒之下写下那些话。郑某还称，她也有孩子，如果她的孩子被人如此数落，她也会非常伤心，她为其言论感到愧疚惶恐。

郑某5月31日当天乘大韩航空KE926号航班飞抵仁川，在机舱内接受海关检查和出入境检验检疫，并在答记者问后立即被押解至首尔中央地方检察厅。