伦敦接连发生三起袭击致6死20伤 警方击毙3名嫌犯

[摘要]当地时间3日晚，一辆汽车在英国伦敦泰晤士河上的伦敦桥附近冲撞行人，伦敦桥附近的博罗市场以及沃克斯豪尔地区也相继报告了伤人事件。事件已致6人死亡，20人受伤。

汽车冲入人群后，人们纷纷逃散。

事发地点附近人群已被疏散。

【最新消息】据央视新闻，英国警方确认伦敦3日夜间发生的袭击事件已致6人死亡，警方击毙3名袭击者。伦敦恐怖袭击已造成20人受伤。

此外，伦敦警方称，继伦敦桥汽车撞人事件之后，伦敦桥附近的博罗市场以及沃克斯豪尔地区也相继报告了伤人事件。目前，英国警方已将这一事件定性为“恐怖袭击”。

伦敦警察厅发表声明，澄清本次事件的脉络。6月3日，晚10时08分，警方接到报告，一辆汽车在伦敦桥上冲撞行人。同时还接到报告称，博罗市场发生持刀伤人事件，警方马上响应，并在现场向犯罪嫌疑人开火。此外，也对沃克斯豪尔区也生的事件进行了响应。6月4日，0时25分，发生在伦敦桥和博罗市场的事件被宣布为恐袭事件。发生在沃克斯豪尔的伤人事件与其他两起事件无关。（央视记者 张勇）

早前报道：

新华社伦敦6月3日电（记者桂涛）据英国媒体3日报道，一辆汽车当晚在伦敦泰晤士河上的伦敦桥附近冲撞行人，目前人员伤亡情况不详。

伦敦警方当晚发表声明说，警方人员正在现场处理这一事件。

社交媒体上的一段视频显示，事发地已被警方封锁。

媒体援引目击者的话报道说，事发现场还发生持刀捅人事件，有人受伤。

盘点近两年“卡车恐袭”

近两年，卡车恐怖袭击事件频频发生，最惨重的当属2016年7月14日晚，法国地中海沿岸度假胜地尼斯在举行国庆日庆祝活动时遭遇的恐袭，当时一名恐怖分子驾驶卡车突然冲进正在观看烟花表演的人群，此次恐袭造成86人死亡。随后，这名恐怖分子被警方击毙，极端组织IS宣称对事件负责。

2017年3月，52岁的穆斯林马苏德驾车高速冲上伦敦市中心议会大厦旁的威斯敏斯特大桥，随后用利刃疯狂刺死一名守卫议会大厦的警察。此次事件造成五人死亡，而马苏德被警察击毙。

2016年12月，一名恐怖分子驾驶卡车冲入柏林圣诞夜市的人群中，导致12人死亡。四天后，袭击者在米兰被警察击毙，IS认领了这桩恐袭。

早在2014年，极端组织IS发言人阿布·穆罕默德·阿德纳尼就曾煽动袭击西方国家的公民，同时，他还鼓励在没有军事装备的情况下行动，比如使用石块或刀，或通过驾驶车辆来发动恐袭。恐怖袭击并不仅仅发生在欧洲。2014年,穆斯林Couture-Rouleau用他的车撞倒蒙特利尔附近的两名士兵，杀死了其中的一个。Couture-Rouleau爬出车辆时还挥舞着一把刀，随后他被警察击毙。（腾讯新闻综合环球网报道）