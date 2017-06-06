英国大选在即恐袭成辩论焦点 两大党就反恐互相指责

中新网6月6日电 据外媒报道，英国8日举行大选，恐怖袭击已成辩论焦点。首相特雷莎·梅和工党领袖科尔宾互相抨击对方的反恐表现差劲。

英国首相特蕾莎·梅

当地时间2017年6月4日，英国伦敦，英国首相特蕾莎·梅在唐宁街10号发表声明她表示，三名嫌犯均身着伪造的自杀式袭击背心，目的是为了制造恐慌。恐怖分子正在互相模仿，英国不会让恐怖主义有生存空间。英国大选活动将在明天恢复进行。

报道称，工党拿特雷莎·梅的反恐策略开刀，科尔宾批评执政党削减警员人数，又没有办法切断恐怖分子外来资金援助。

科尔宾4日傍晚在英格兰北部卡莱尔的竞选集会上说：“削减开支后，你就没有办法保护民众。警察和安全部队必须获取所需的资源，而不是削减两万警力。警察联合会已经向特雷莎·梅发出警告，但她却斥责这是反应过度。”

特雷莎·梅4日早上在唐宁街首相府外发表声明，公布其系列的反恐措施，以应对新型的恐怖主义威胁。她表达了对恐怖主义的零容忍立场，指英国各阶层民众并不愿意与恐怖主义正面对抗，“坦白说，我们的国家对极端主义是过度包容了，我们应该加大力度根除这问题，在官方和各阶层社进行。”

在伦敦桥附近，一名女子贴上标语，反对恐怖主义行径。

此次恐袭发生在英国大选投票4天前，英国首相特蕾莎·梅怒斥恐怖主义，称英国已经对极端主义容忍了太长时间，“是时候说一声，够了！”

针对特雷莎·梅的发言，分析人士认为，曾担任六年内政部长的特雷莎·梅，或许是为自己在任期间无法落实反恐立法感到不满。她也可能意识到，英国本土穆斯林社群至今始终无法融入社会主流并形成一大社会问题。

英国专家认为，此次特雷莎·梅的谈话措辞严厉，是因为英国短短三个月内连续遭遇三次恐袭，必须展示强硬立场。