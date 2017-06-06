31名被赞关押中国公民尚未出狱 中方将再派员协调

关押中国公民的恩多拉Kansenshi监狱。

央广网北京6月6日消息 据中国之声《新闻纵横》报道，近日，非洲国家赞比亚移民局以涉嫌非法购买铜矿原料为由将铜带省31名中国公民强行关押，其中包括孕妇和病人。

据中国国际广播电台记者驻南部非洲记者朱宛玲报道，此前有消息称，经中国驻赞比亚大使杨优明与赞比亚内政部长交涉后，对方已经同意全部释放31名被捕中国人，赞比亚移民局不会向法院起诉这31人，但是31人必须在当地时间5号全部离境，不允许任何例外。同时，这些人的离境不属于驱逐出境，将来还可以返回赞比亚。虽然内政部长答应无罪释放，但在当地时间6月5号下午，31名被关押中国公民在办理出狱手续时与赞比亚恩多拉地方移民局发生分歧。赞方移民局要求被关押人员签署驱逐信，在护照上加盖驱逐出境印章，我公民拒绝接受，希望正常释放离境。目前，31人仍在监狱关押。而据赞官方媒体报道称，31名中方人员将在未来一周完成离境。

6月5号，我国驻赞比亚使馆杨优明大使约见赞内政部长史蒂芬·坎普永戈，再次就赞扣押31名中国公民提出交涉。杨大使表示，近日赞方无端扣押31名中国公民，已引起社会广泛关注，中赞是友好国家，希望赞方从两国关系大局出发，尽快释放在押中国公民，共同维护中赞友好合作关系发展的良好氛围。史蒂芬·坎普永戈表示，赞方充分理解中方关切，愿同中方保持密切沟通，共同努力，尽快妥善处理这一事件。

据我国驻赞比亚使馆工作人员透露，当地时间6号早晨，驻赞政务参赞将再赴铜带省解决此事。

赞比亚方面最近采取的行动跟打击非法偷窃矿石与废金属的行动有关。本次抓捕行动的直接导火索是五月底，接连两名盗矿者在与驻守孔科拉铜矿公司钦戈拉矿区的警察的冲突中死亡，引发当地人抗议。同时，孔科拉公司也不断向政府施压。或许是本着“没有买卖就没有盗窃”的思路，赞比亚方面紧接着就在1号开展了抓捕行动。可以注意到，在就此事约见赞比亚驻华使馆临时代办时，中国外交部非洲司司长林松添表示，中方理解并支持赞方依法打击盗采矿石等非法行动，坚决反对的是“赞方在没有提供确凿证据、不出示执法证件的情况下，不加甄别地针对中国公民开展抓捕行动。”中国外交部发言人华春莹在5号也表示，中国政府一贯要求海外中资企业和人员遵守当地法律法规，不袒护违法行为，但坚决反对任何针对中国海外公民的选择性执法行动。

在赞比亚，专门从事非法盗矿的人很多，他们在当地被称为jerabo。根据赞比亚媒体的报道，在离大型矿企孔科拉铜矿公司钦戈拉矿区大概7公里的奇文帕拉（Chiwempala）镇，大部分人都靠非法盗矿收入过活；高峰时，每天都有约千名周围乡镇的当地人非法进入该公司经营的露天矿拾取矿石，再在黑市上卖出。某央企驻赞员工告诉记者，该企业在赞经营的矿山也遇到同样的问题，“这条产业链养活了不少人。附近一个村的人都靠这种方式过活。”

盗矿者将所盗矿石、废金属销往一些小型冶炼企业牟取利益，而这些冶炼企业中，相当一部分为国人所开。这一产业链不只让被盗的矿企遭受损失，也造成赞比亚政府潜在财政收入的流失。赞比亚矿业发展部部长亚鲁玛此前曾公开表示，会关闭所有的非法冶炼工厂，这次行动只是其中的一部分。