黑山加入北约 普京：免费给塞尔维亚提供“军火礼包”

《环球时报》6月6日消息，当地时间2017年6月5日，美国华盛顿，美国副国务卿托马斯·香农5日在华盛顿主持仪式，欢迎黑山正式加入北大西洋公约组织，北约秘书长斯托尔滕贝格出席。

这个曾在前南斯拉夫时期被北约作为轰炸目标的巴尔干国家正式成为北约第29个成员国。随后，俄罗斯宣布与黑山关系紧张的塞尔维亚将获得6架米格-29战斗机，30辆T-72坦克以及30辆BRDM-2型装甲车的“军火礼包”。

英国《卫报》报道截图：黑山外长（左）与美国副国务卿出席仪式

在当天美国国务院举行的仪式上，美国赞扬黑山不顾俄罗斯的施压，加入了这个西方国家的军事联盟。

在美国国务院举办的仪式上，黑山外交部部长达尔曼诺维奇向美国副国务卿托马斯·香农转交有关黑山加入北约的文件，标志着黑山正式成为北大西洋公约组织的成员国。

根据北大西洋（华盛顿）公约，加入北约的国家需要将相关文件转交至美国政府保存。

6月7日，黑山的国旗将在北约位于布鲁塞尔的总部、位于比利时蒙斯的欧洲盟军最高司令部以及位于美国弗吉尼亚州诺福克的盟军改革司令部升起。

俄罗斯随即警告将对黑山的“敌意路径”采取报复行动，并谴责该国的“反俄癔症”。

俄罗斯的报复：给塞尔维亚的军火礼包

据新华网4月25日消息，就在3月底美参议院表决放行黑山“入伙”北约的第二天，俄罗斯卫星通讯社报道说，按照2016年底俄塞双方达成的协议，塞尔维亚很快将免费从俄罗斯获得6架米格-29战斗机，30辆T-72坦克以及30辆BRDM-2型装甲车。

新华网分析称，这份军火礼包看似大方，实际上却凸显俄罗斯军力捉襟见肘。单就这批武器来说，清一色苏联时代的“旧货”，拥有类似装备的南联盟军队在科索沃战争时，就被北约信息化作战体系打得“体无完肤”。

冷战结束后，俄军20多年仅下水了一艘全新设计、建造，但排水量仅4500吨的护卫舰，其余包括战机、导弹等一系列装备基本上是在苏联原型武器平台基础上改进升级。而后勤保障和日常训练可能也存在一些问题。

北约东扩，步步紧逼，俄罗斯每次也有向西部增兵等一系列反制动作，却基本上一个也拦不住。除白俄罗斯和身陷内战的乌克兰以外，放眼俄罗斯以西，如今欧洲几乎已尽属北约。

雅虎新闻6月2日报道截图

普京：“斗而不破”，俄罗斯应与北约合作反恐

据央视新闻6月3日消息，尽管早已知晓黑山将加入北约，俄罗斯总统普京2日仍在圣彼得堡国际经济论坛全体会议上发表讲话时表示，俄罗斯与北约应该合作共同打击恐怖主义。

普京说，尽管他将北约视为美国的外交工具，同时他也担心北约的军事扩张，但是恐怖主义是双方需要共同面对的威胁，如果北约愿意，俄罗斯愿意与其合作。

普京说，专家们都希望合作，他们了解合作重要性、信息交换重要性，但是在政治层面上，人们觉得自己坐在装甲车里很安全，看上去他们也不觉得自己的国民面临危险。如果一直这样下去，遭袭的将不仅是德国、布鲁塞尔、美国，还有俄罗斯。我已经强调不止一次，那就是合作打击恐怖主义。如果北约愿意向这个方向迈出建设性一步，我们当然愿意合作。

北约与俄罗斯是多年的“夙敌”。长期以来，双方一直缺乏军事互信。然而，随着欧洲政坛的更迭和恐怖主义的加剧，有些北约成员国已经走出制裁俄罗斯的死胡同，开始尝试与俄罗斯恢复对话。

分析人士认为，鉴于在经贸、反恐等方面的密切联系，俄罗斯与北约“斗而不破”，双方仍将在对抗与合作中前行。

资料：北约东扩，如何擦掉俄罗斯“红线”

北约的全称是北大西洋公约组织，本是美国与西欧、北美主要发达国家在冷战期间为遏制苏联而建立的军事集团组织。

北约扩张示意图

1949年4月4日与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签订了《北大西洋公约》，宣布成立北大西洋公约组织，公约于1949年8月24日生效。

随后，北约迄今共经历了8次扩张：

1952年2月18日，希腊、土耳其加入。

1955年5月6日，联邦德国加入。

1982年，西班牙于正式加入该组织。

自苏联解体以来，俄罗斯的国力极大衰退，在战略上处于守势。然而，原为遏制苏联的北约不但没有退出历史舞台，反而成为西方进一步紧逼俄罗斯的工具。

早在1996年7月，俄外长普里马科夫曾指出“北约东扩”的两条“红线”。他说，“在北约东扩问题上有两条‘红线’是我们不能越过的。纵线是我们不能接受通过新成员国加入北约的军事设施威胁性地向我们领土推进的形式；横线是波罗的海国家和其他原苏联各共和国加入北约是我们不能接受的。”

然而，1999年3月，就在北约轰炸南联盟（5月）之前，捷克、匈牙利、波兰三国，成为了首批加入北约的前华沙条约国家，也首次践踏了俄罗斯划下的北约东扩“红线”。

2004年3月，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等七国正式加入北约。其中，波罗的海三国的加入，使北约来到俄罗斯边境，蚕食其传统势力范围。俄罗斯领土安全受到严重威胁，国际地位受到极大挑战。

2009年，阿尔巴尼亚和克罗地亚正式加入。

2017年，黑山正式加入。

对于“北约东扩”，俄罗斯屡屡作出“激烈反应”，却从未能有效阻止。目前，还有三个国家递交了加入北约的申请，分别是格鲁吉亚、波黑和马其顿。其中，格鲁吉亚对于俄罗斯的地缘战略意义尤为重要。