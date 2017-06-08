缅甸载百余人Y8军用运输机失事 目前发现3人幸存

军机失联位置示意图

缅甸当地媒体发布的飞机资料图

最新消息|失联地点发现3名幸存者

新华社仰光6月7日电（记者庄北宁）缅甸国防军司令部7日宣布，一架载有120人的军用运输机当天下午在该国南部失联。另有缅军方人士说，已发现部分飞机残骸，但尚未找到黑匣子。

据缅国防军司令部发布的消息，这架飞机于当地时间13时零6分从南部德林达依省海滨城市丹老起飞，原计划飞往仰光，13时35分在该省首府土瓦以西32公里处海域失联。机上载有来自丹老空军基地的军人及军属106人，另有14名机组人员。目前，缅军方已出动4艘军舰和两架飞机展开搜寻。

缅军方消息人士告诉新华社记者，搜寻力量已在失联海域发现了部分飞机残骸，目前正在继续搜寻机上黑匣子，以确定事故原因。另有一家缅甸当地媒体称，已在失联地点发现3名幸存者。

稍早前央视新闻消息：

央视新闻报道，据缅甸国防部最新消息，缅甸一架军用运输机今天在从丹老返回仰光的途中失联，失联时间为13点35分，机上载有90名乘客，其中包括数十名军人家属和14名空乘人员。

失联飞机型号为5820、Y-8-200F军用运输机，据了解，在缅甸南部德林达衣省土瓦市浪弄镇皎尼孟村以西海面上发现了此前失联的军机的残骸，目前缅甸军方已经出动4艘军用船只和2架军用飞机对失联飞机进行搜索、救援。

据了解，此次失联飞机Y-8-200F为缅甸军队2016年最新购买使用，飞行总时长为809个小时。（央视记者 林曦）

中国新闻网消息：

中新网6月7日电 据法新社报道，当地时间7日，缅甸军方负责人和机场消息称，缅甸一架载有百余人的军用飞机，在南部城市丹老和仰光之间失联。

据报道，总司令办公室在一份声明中称，当地时间下午1时35分，飞机通讯突然消失。

法新社消息：

消息人士告诉法新社，“我们认为这是一个技术故障，当时天气很好，没什么问题”。