缅甸载上百人军机坠毁 机上有15名儿童

军机失联位置示意图

缅甸当地媒体发布的飞机资料图

最新消息|据环球网报道，缅甸政府称已有20人获救。

新华社仰光6月7日电（记者庄北宁）缅甸国防军司令部7日晚宣布，军方出动9艘军用船只、3架飞机搜寻当天失联的军用运输机，并将运输机上人数从120人更新为122人。

缅甸国防军司令部当晚发布消息，将机上人数更新为122人，包括14名机组成员和108名乘客。乘客中包括35名军人、58名成年军属和15名儿童。

据缅甸国防军司令部消息，这架飞机于当地时间13时零6分从南部德林达依省海滨城市丹老起飞，原计划飞往仰光，13时35分飞机在该省首府土瓦西南69公里处最后一次与土瓦机场联络，随后失去联系。

缅甸军方表示，当天下午2时起，缅甸空军、海军、陆军便在飞机失联前所处区域展开搜寻，一些民用船只也加入搜寻工作。

有缅军方消息人士告诉新华社记者，失联军机已经坠毁，搜寻人员发现了部分飞机残骸，但尚未找到黑匣子。

稍早前央视新闻消息：

失联飞机型号为5820、Y-8-200F军用运输机，据了解，在缅甸南部德林达衣省土瓦市浪弄镇皎尼孟村以西海面上发现了此前失联的军机的残骸，目前缅甸军方已经出动4艘军用船只和2架军用飞机对失联飞机进行搜索、救援。

据了解，此次失联飞机Y-8-200F为缅甸军队2016年最新购买使用，飞行总时长为809个小时。（央视记者 林曦）